"Должна быть Волынь, Северщина": Кулеба предложил объединить области Украины в большие регионы

Эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заговорил об изменении территориального устройства государства. По его мнению, нужно отказаться от нынешнего устройства, унаследованного от Советского Союза.

Во время прямого эфира на своем YouTube-канале эксминистр Дмитрий Кулебазаявил, что территориальное устройство Украины должно быть полностью пересмотрено.

Он считает, что следует вернуться и установить территориальное устройство, которое будет соответствовать историческим закономерностям развития Украины.

"Например, должна быть Волынь, должна быть Галичина, должно быть Запорожье, должно быть Слобожанщина, Северщина и так далее, и тому подобное. Предстоит укрупнение территориальных единиц", — подытожил Кулеба.

Кстати, сейчас, согласно статье 133 Конституции Украины, систему административно-территориального устройства государства составляют:

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Региональный уровень: Автономная Республика Крым и 24 области, а также два города со специальным статусом – Киев (столица) и Севастополь. В общей сложности это 27 регионов.

Субрегиональный уровень (районы): районы в областях и Автономной Республике Крым.

Базовый уровень (территориальные общины): города, поселки и села, объединенные в территориальные общины.

Местный уровень: районы в городах (в больших городах).

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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