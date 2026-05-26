Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба во второй раз женился: первые кадры

Бизнеследи Светлана Павелецкая и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально поженились. Церемония росписи прошла в "Дії" 26 мая.

В Instagram украинская издатель и дипломат поделились праздничными кадрами самой росписи и застолья с близкими.

Светлана и Дмитрий сидели за праздничным столом в компании своих детей и домашних любимцев.

"Нас никто не сломает. Ищите друг друга, любите и будьте вместе. Потому что жизнь — это любовь. @paveletskaya_svitlana Люблю. Твой", — написал Кулеба.

В комментариях пару начали активно поздравлять их друзья и поклонники.

Светлана выбрала для важного дня белое платье с жемчужинками от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой, а Дмитрий — белую вышиванку и коричневые брюки.

Также влюбленные показали скриншот с их церемонии росписи в "Дії".

Фото: Instagram

История любви Кулебы и Павелецкой

Дмитрий и Светлана знакомы более 20 лет. Еще в начале 2000-х во время учебы в университете они тренировались в командах студентов-международников.

По словам влюбленных, во время первой встречи "что-то вспыхнуло", однако их дороги надолго разошлись. Только в 2014 году Кулеба и Павелецкая снова встретились. Тогда бизнесвумен работала на "1+1", а дипломат вернулся в МИД.

Дмитрий и Светлана ранее уже были женаты. У них есть дети от предыдущих отношений. У экс-министра есть дочь Люба и сын Егор, а издательница воспитывает сына Александра.

Пара начала жить вместе в 2021 году. А в 2022 бывший министр иностранных дел официально развелся с Евгенией Кулебой.

