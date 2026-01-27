Девушка экс-министра Кулебы заявила, что украинцы под обстрелами скупают игрушки для взрослых

Светлана Павелецкая рассказала о своем бизнесе — продаже товаров для удовольствия. Среди прочего она удивила динамикой заказов во время российских атак, происходящих преимущественно ночью.

Светлана Павелецкая, невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, рассказала о неслыханной динамике продаж игрушек для взрослых во время ночных обстрелов. Об этом она заявила в ходе интервью YouTube-каналу Алеси Бацман.

"Когда обстрелы у нас очень сильно увеличивается количество покупок ночью. Видимо, человек сидит. Там все бухает, бахает, бахает. Думает: "Господи, если я выживу, то я попробую эту штуку. Или приглашу ее на свидание. Люди активнее заказывают", — рассказала Светлана.

Ведущая не скрывала своего удивления, услышав это.

Павелецкая также отметила, что среди клиенток ее бизнеса есть немало успешных женщин в возрасте 50-55 лет. По ее словам, клиентки прекрасно знают наименование продуктов, а также бренды.

Відео дня

Скандал с вибраторами

Недавно Светлана оказалась в центре критики из-за советов по согреванию вибраторами. Обсуждение вспыхнуло в сети 21 января, однако эти заявления прозвучали задолго до нынешних проблем с энергоснабжением.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бизнеследи Светлана Павелецкая отреагировала на хейт, который возник вокруг видео с ее оживленными танцами во время недавнего громкого концерта Монатика в Опере.

Дмитрий Кулеба раскрыл секрет крепких отношений с бизнесвумен Светланой Павелецкой.

Кроме того, бывший министр иностранных дел Украины рассказал, почему не стал в ряды ВСУ.