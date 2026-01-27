Кохана ексміністра Кулеби заявила, що українці під обстрілами скуповують іграшки для дорослих

Світлана Павелецька розпвіла про свій бізнес — продаж товарів для задоволення. Серед іншого вона здивувала динамікою продажів під час російських атак, що відбуваються переважно вночі.

Світлана Павелецька, наречена колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, розповіла про нечувану динаміку продажу іграшок для дорослих під час нічних обстрілів. Про це вона заявила в ході інтерв'ю YouTube-каналу Олесі Бацман.

"Коли обстріли у нас дуже сильно збільшується кількість покупок вночі. Мабуть, людина сидить. Там все бухає, бахає. Думає: "Господи, якщо я виживу, то я спробую оцю штуку. Чи запрошу її на побачення. Люди активніше замовляють", — розповіла Світлана.

Ведуча не приховувала свого здивування, почувши це.

Павелецька також зазначила, що серед клієнток її бізнесу є чимало успішних жінок віком 50-55 років. За її словами, клієнтки чудово знають найменування продуктів, а також бренди.

Відео дня

Скандал з вібраторами

Нещодавно Світлана опинилася в центрі критики через поради щодо зігрівання вібраторами. Обговорення спалахнуло в мережі 21 січня, однак ці заяви пролунали задовго до нинішніх проблем з енергопостачанням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Бізнеследі Світлана Павелецька відреагувала на хейт, який виник навколо відео з її жвавими танцями під час нещодавнього гучного концерту Монатика в Опері.

Дмитро Кулеба розкрив секрет міцних стосунків з бізнесвумен Світланою Павелецькою.

Крім того, колишній міністр закордонних справ України розповів, чому не став до лав ЗСУ.