Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба вдруге одружився: перші кадри

Бізнеследі Світлана Павелецька та колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно одружилися. Церемонія розпису пройшла в "Дії" 26 травня.

В Instagram українська видавчиня та дипломат поділилися святковими кадрами самого розпису та застілля з близькими.

Світлана та Дмитро сиділи за святковим столом у компанії своїх дітей та домашніх улюбленців.

"Нас ніхто не зламає. Шукайте один одного, любіть і будьте разом. Бо життя — це любов. @paveletskaya_svitlana Люблю. Твій", — написав Кулеба.

У коментарях пару почали активно вітати їхні друзі та прихильники.

Світлана обрала для важливого дня білу сукню з перлинками від української дизайнерки Ельвіри Гасанової, а Дмитро — білу вишиванку і коричневі штани.

Також закохані показали скріншот з їхньої церемонії розпису в "Дії".

Фото: Instagram

Історія кохання Кулеби та Павелецької

Дмитро та Світлана знайомі понад 20 років. Ще на початку 2000-х під час навчання в університеті вони тренувалися в командах студентів-міжнародників.

За словами закоханих, під час першої зустрічі "щось спалахнуло", проте їхні дороги надовго розійшлися. Аж у 2014 році Кулеба та Павелецька знову зустрілися. Тоді бізнесвумен працювала на "1+1", а дипломат повернувся до МЗС.

Дмитро і Світлана раніше вже були одружені. У них є діти від попередніх стосунків. В ексміністра є донька Люба і син Єгор, а видавчиня виховує сина Олександра.

Пара почала жити разом у 2021 році. А у 2022 колишній міністр закордонних справ офіційно розлучився з Євгенією Кулебою.

