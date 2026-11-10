"Має бути Волинь, Сіверщина": Кулеба запропонував об'єднати області України у більші регіони

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заговорив про зміну територіального устрою держави. На його думку, потрібно відмовитись від нинішнього устрою, успадкованого від Радянського Союзу.

Під час прямого етеру на своєму YouTube-каналі ексміністр Дмитро Кулеба заявив, що територіальний устрій України має бути повністю переглянутий.

Він вважає, що варто повернутися та встановити територіальний устрій, який відповідатиме історичним закономірностям розвитку України.

"Наприклад, має бути Волинь, має бути Галичина, має бути Запорожжя, має бути Слобожанщина, Сіверщина і так далі, і тому подібне. Має відбутися укрупнення територіальних одиниць", — підсумував Кулеба.

До слова, зараз, відповідно до статті 133 Конституції України, систему адміністративно-територіального устрою держави складають:

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Регіональний рівень: Автономна Республіка Крим та 24 області, а також два міста зі спеціальним статусом — Київ (столиця) і Севастополь. Загалом це 27 регіонів.

Субрегіональний рівень (райони): райони в областях та Автономній Республіці Крим.

Базовий рівень (територіальні громади): міста, селища та села, об'єднані в територіальні громади.

Місцевий рівень: райони в містах (у великих містах).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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