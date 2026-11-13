3,4 млн грн за четыре месяца: Рада возобновила выплаты нардепу Дубинскому, подозреваемому в госизмене, — "Схемы"

Верховная Рада Украины возобновила выплаты народному депутату Александру Дубинскому, который уже три года находится под стражей. За период с июля по октябрь этого года Дубинский, подозреваемый в государственной измене, получил более 3,4 миллиона гривен.

Выплаты Дубинскому вновь начали начислять после того, как регламентный комитет рассмотрел письмо народного депутата. В нем Дубинский просил начислять ему заработную плату, а также другие выплаты — средства на выполнение депутатских полномочий и компенсации за отпуска, которые народный депутат не использовал. Об этом узнали журналисты "Схем", которые обнародовали информацию в расследовании под названием "Миллионы без обязательств: как народные депутаты пропускают заседания и получают деньги даже в тюрьме".

Председатель комитета Сергей Кальченко в июле во время заседания заявил об обращении подозреваемого в государственной измене Дубинского. Он подчеркнул, что заработная плата народным депутатам начисляется за отработанные часы, а сам факт того, что депутат находится под стражей, не дает оснований выплачивать ему зарплату. Это, по словам Кальченко, касается и выплаты средств за неиспользованные отпуска.

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Что касается денег, выплачиваемых за исполнение депутатских полномочий, то, по словам председателя комитета, они выплачиваются за весь период пребывания в должности народного депутата, начиная с момента его избрания. Остальные члены комитета поддержали слова Кальченко.

Согласно данным государственного портала об использовании публичных средств, уже через несколько дней Аппарат парламента приступил к перечислению средств Дубинскому. Сначала была перечислена сумма в размере 200 тысяч гривен, в течение следующих нескольких дней перечислялись по сто тысяч гривен. По состоянию на октябрь сумма превысила 3,4 миллиона.

Кроме того, как выяснили следователи, Дубинскому перечислили одну зарплату в размере 2,5 тысячи гривен.

Дубинскому перечислили более 3,4 миллиона гривен Фото: Скрін

В настоящее время журналисты "Схем" ожидают комментариев по этому поводу от адвоката Дубинского.

Напомним, что в 2025 году Дубинский из СИЗО заявил, что будет баллотироваться на пост президента Украины.

Ранее в ГБР также заявляли, что в августе 2022 года Александр Дубинский организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской супруги.