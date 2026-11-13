3,4 млн грн за чотири місяці: Рада відновила виплати підозрюваному в держзраді нардепу Дубінському, — "Схеми"
Верховна Рада України поновила виплати народному депутату Олександру Дубінському, який вже три роки перебуває під вартою. За період з липня по жовтень цього року підозрюваний у державній зраді Дубінський отримав понад 3,4 мільйона гривень.
Виплати Дубінському знову почали нараховувати після того, як регламентний комітет розглянув лист нардепа. У ньому Дубінський просив нараховувати йому заробітну плату, а також інші виплати — кошти на виконання депутатських повноважень та компенсації за відпустки, які нардеп не використав. Про це дізналися журналісти "Схем", які оприлюднили інформацію у розслідуванні під назвою "Мільйони без зобов'язань: як нардепи пропускають засідання та отримують гроші навіть у буцегарні".
Голова комітету Сергій Кальченко у липні під час засідання заявляв про звернення підозрюваного у держзраді Дубінського. Він наголосив, що заробітна плата нардепам нараховується за відпрацьовані години, а сам факт, що депутат перебуває під вартою не дає підстав виплачувати йому зарплату. Це, за словами Кальченка, стосується і виплати коштів за невикористані відпустки.
Що стосується грошей, які виплачуються за виконання депутатських повноважень, то їх, за словами голови комітету, виплачують за весь час перебування на посаді нардепа, починаючи з моменту його обрання. Інші члени комітету підтримали ці слова Кальченка.
Згідно з даними державного порталу використання публічних коштів, вже через кілька днів Апарат парламенту розпочав перерахунок коштів Дубінському. Спершу було перераховано суму у розмірі 200 тисяч гривень, упродовж наступних кількох днів було перераховано по сотні тисяч гривень. Станом на жовтень сума сягнула понад 3,4, мільйона.
Також, як з'ясували розслідувачі, Дубінському перерахували одну зарплату у розмірі 2,5 тисячі гривень.
Наразі журналісти "Схем" очікують на коментар щодо цього від адвоката Дубінського.
Нагадаємо, у 2025 році Дубінський із СІЗО заявив, що балотуватиметься у президенти України.
Раніше у ДБР також заявляли, що в серпні 2022 року Олександр Дубінський організував незаконний виїзд за кордон брата цивільної дружини.