ГРУ РФ следует признать террористами: Литва и Украина отреагировали на закрытие границы Эстонией

После попытки поджога оборонной компании Threod Systems Литва призвала Европу рассмотреть статус ГРУ, а Украина поддержала закрытие границы Эстонии с РФ. Как известно, 1 декабря Эстония закрывает границу для россиян.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европу рассмотреть возможность включения ГРУ и других российских силовых структур, причастных к диверсиям, в список террористических организаций. Так он отреагировал на попытку поджога эстонской оборонной компании Threod Systems, которую спецслужбы Эстонии связывают с российской военной разведкой. Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, поддержал решение Таллинна закрыть с 1 декабря все пункты пропуска на границе с РФ.

"Россия больше не скрывается за посредниками. Следы ведут прямо к ГРУ. Когда государственная разведывательная служба организует поджоги в Европе, это не "гибридная деятельность". Это терроризм, организованный государством", — написал Будрис.

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Он подчеркнул, что Европе следует отказаться от эвфемизмов, которые, по его мнению, преуменьшают характер таких действий. Он также призвал усилить поддержку Украины, усилить давление на Москву и обеспечить реальные последствия для тех, кто планирует и организует нападения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Эстонии закрыть с 1 декабря все пункты пропуска на границе с Россией.

"Эстония доказала, что российский саботаж может и должен влечь за собой последствия, выходящие за рамки простого дипломатического осуждения. Такой подход заслуживает более широкой поддержки во всей Европе", — написал Сибига в социальной сети X.

Украинский дипломат также осудил попытку диверсии и заявил, что Россия всё чаще прибегает к саботажу и запугиванию европейских стран. Он призвал к более решительным и скоординированным действиям для противодействия таким операциям.

Что произошло на предприятии Threod Systems

Попытка диверсии произошла в ночь на 14 ноября на территории компании Threod Systems в Виймсе, недалеко от Таллинна. Предприятие производит беспилотные авиационные системы, в частности разведывательные и ударные дроны.

По данным эстонской прокуратуры, злоумышленники пытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы устроить взрыв и поджечь здание. Однако их замысел не удалось осуществить благодаря действиям охраны и оперативному вмешательству правоохранительных органов.

Эстонские правоохранители задержали восьмерых жителей Латвии. В отношении пятерых из них прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу. Служба внутренней безопасности Эстонии (KAPO) заявила, что диверсию организовали по приказу российской военной разведки — ГРУ.

В Эстонии имеется три автомобильных пограничных пункта на границе с РФ — Нарва, Лухамаа и Койдула. В настоящее время они используются для пропуска пешеходов и грузов. О сроках действия предстоящего ограничения власти пока не сообщили.

Ранее Фокус писал, что Россия активизировала диверсионные операции против военных предприятий европейских стран. По информации западных СМИ, для проведения таких операций могут привлекаться местные исполнители, которые получают задания через посредников и не всегда знают, кто стоит за их организацией.

Кроме того, мы рассказывали о беспилотниках EOS C VTOL, разработанных эстонской компанией Threod Systems. Украина получала эти разведывательные дроны для нужд Сил обороны.