ГРУ РФ треба визнати терористами: Литва та Україна відреагували на закриття кордону Естонією

Після спроби підпалу оборонної компанії Threod Systems Литва закликала Європу розглянути статус ГРУ, а Україна підтримала закриття кордону Естонії з РФ. Як відомо, Естонія 1 грудня закриває кордон для росіян.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликав Європу розглянути можливість внесення ГРУ та інших російських силових структур, причетних до диверсій, до списку терористичних організацій. Так він відреагував на спробу підпалу естонської оборонної компанії Threod Systems, яку спецслужби Естонії пов'язують із російською військовою розвідкою. Глава МЗС України Андрій Сибіга, своєю чергою, підтримав рішення Таллінна закрити з 1 грудня всі пункти пропуску на кордоні з РФ.

"Росія більше не ховається за посередниками. Сліди ведуть прямо до ГРУ. Коли державна розвідувальна служба організовує підпали в Європі, це не "гібридна діяльність". Це тероризм, організований державою", — написав Будрис.

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Він наголосив, що Європі слід відмовитися від евфемізмів, які, на його думку, применшують характер таких дій. Він також закликав посилити підтримку України, збільшити тиск на Москву та забезпечити реальні наслідки для тих, хто планує й організовує напади.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Естонії закрити з 1 грудня всі пункти пропуску на кордоні з Росією.

"Естонія довела, що російський саботаж може і повинен мати наслідки, які виходять за межі простого дипломатичного засудження. Такий підхід заслуговує на ширшу підтримку в усій Європі", — написав Сибіга в соцмережі X.

Український дипломат також засудив спробу диверсії та заявив, що Росія дедалі частіше вдається до саботажу й залякування європейських країн. Він закликав до більш рішучих і скоординованих дій для протидії таким операціям.

Що сталося на підприємстві Threod Systems

Спроба диверсії сталася в ніч проти 14 листопада на території компанії Threod Systems у Віймсі неподалік Таллінна. Підприємство виробляє безпілотні авіаційні системи, зокрема розвідувальні та ударні дрони.

За даними естонської прокуратури, зловмисники намагалися проникнути на територію підприємства, щоб спричинити вибух і підпалити будівлю. Однак задум не вдалося реалізувати завдяки діям охорони та оперативному втручанню правоохоронців.

Естонські правоохоронці затримали вісьмох жителів Латвії. П'ятьох із них прокуратура просила взяти під варту. Служба внутрішньої безпеки Естонії (KAPO) заявила, що диверсію організували за наказом російської військової розвідки — ГРУ.

Естонія має три автомобільні пункти пропуску на кордоні з РФ — Нарва, Лухамаа та Койдула. Наразі вони використовуються для пропуску пішоходів і вантажів. Про тривалість майбутнього обмеження влада поки не повідомила.

Раніше Фокус писав, що Росія активізувала диверсійні операції проти військових підприємств європейських країн. За інформацією західних ЗМІ, для таких операцій можуть залучати місцевих виконавців, які отримують завдання через посередників і не завжди знають, хто стоїть за їхньою організацією.

Також ми розповідали про безпілотники EOS C VTOL, які розробила естонська компанія Threod Systems. Україна отримувала ці розвідувальні дрони для потреб Сил оборони.