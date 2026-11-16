Осужденных за убийство российского оппозиционера Немцова тайно выпустили из колоний, — СМИ

Формально Заур Дадаев и братья Анзор и Шадид Губашевы участвуют в войне против Украины, а на самом деле — находятся в Грозном.

Трое основных фигурантов дела об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, по всей видимости, досрочно вышли из колоний. Заур Дадаев и братья Анзор и Шадид Губашевы формально находятся на войне против Украины, а на самом деле — в Грозном, об этом 16 ноября сообщило российское издание "Проект" со ссылкой на свои источники.

"Жанна, посмотрите, какая ситуация. Убийцы вашего отца — […] братья Губашевы и Заур Дадаев — на свободе; формально они находятся на "СВО", а на самом деле — в Грозном. Вы что-нибудь знали об этом?" — такое сообщение летом 2026 года получила Жанна Немцова, дочь убитого 11 лет назад российского политика Бориса Немцова.

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Что известно о досрочном увольнении

Сроки заключения Дадаева и Анзора Губашева истекают, соответственно, в 2035-м и 2034 году. Даже в случае условно-досрочного освобождения за образцовое поведение они могли бы выйти из колонии в 2028-м и 2027 году соответственно. Срок заключения Шадида Губашева истек бы в 2031 году, при условии условно-досрочного освобождения — в 2025 году.

По данным российских СМИ, сейчас они ведут незаметную жизнь в Чечне, чтобы не привлекать лишнего внимания. Источник "Проекта" утверждает, что всем троим поставили условие вести спокойную жизнь, иначе их снова отправят в колонии.

Журналисты нашли подтверждение этой версии в утечках документов и базах данных. В частности, Дадаева зарегистрирована в горном хуторе Юкарчой в Чечне, а братья Губашевы, по всей видимости, поселились в Грозном и его окрестностях.

Сейчас все трое ведут обычную гражданскую жизнь — у них есть семьи и планы приобрести собственное жилье, добавил источник "Проекта".

Еще двое осужденных также вышли на свободу: Хамзат Бахаев отбыл срок весной 2026 года, а Темирлан Эскерханов покинул колонию в 2024 году после подписания контракта с Минобороны России.

Фото: российское издание "Проект". Убийцы Бориса Немцова

Что известно об убийстве Бориса Немцова

27 февраля 2015 года в Москве был застрелен Борис Немцов. Политика убили на Большом Москворецком мосту — буквально в нескольких сотнях метров от Кремля. Для российской политики это стало символической точкой невозврата.

Именно тогда Россия лишилась последнего системного оппозиционера федерального уровня. Немцов не был "новым лицом" протеста — он был человеком системы, который перешел в оппозицию и при этом сохранил самое опасное для Кремля: легитимность, опыт, контакты и публичную узнаваемость.

Напомним, что Фокус рассказывал о том, кем был Борис Немцов и как Путин избавился от одного из своих самых последовательных противников.

Также мы писали, что спецслужбы РФ в течение нескольких месяцев готовили убийства известных российских оппозиционеров Гарри Каспарова, Ильи Пономарева и Владимира Кара-Мурзы в США и странах ЕС. За выполнение заказов потенциальным киллерам предлагали до 25 тысяч долларов.