Засуджених за вбивство російського опозиціонера Нємцова таємно випустили з колоній, — ЗМІ

Формально Заур Дадаєв і брати Анзор і Шадід Губашеви перебувають на війні проти України, а насправді — у Грозному.

Троє основних фігурантів справи про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова, імовірно, достроково вийшли з колоній. Заур Дадаєв і брати Анзор і Шадід Губашеви формально перебувають на війні проти України, а насправді — у Грозному, про це 16 листопада повідомило російське видання "Проект" з посиланням на свої джерела.

"Жанно, дивіться, яка ситуація. Вбивці вашого батька — […] брати Губашеви та Заур Дадаєв — на волі; формально вони перебувають на "СВО", а насправді — у Грозному. Ви щось знали про це?" — таке повідомлення влітку 2026 року отримала Жанна Нємцова, дочка вбитого 11 років тому російського політика Бориса Нємцова.

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Що відомо дострокове звільнення

Терміни ув’язнення Дадаєва й Анзора Губашева спливають, відповідно, 2035-го й 2034 року. Навіть у разі умовно-дострокового звільнення за зразкову поведінку вони могли б вийти з колонії 2028-го й 2027 року відповідно. Строк ув’язнення Шадіда Губашева сплив би 2031 року, за умови УДЗ – 2025-го.

За даними росЗМІ, зараз вони непримітно живуть у Чечні, щоб не привертати зайвої уваги. Джерело "Проекта" стверджує, що всім трьом поставили умову вести тихе життя, або їх знову повернуть до колоній.

Журналісти виявили підтвердження цієї версії у витоках документів і баз даних. Зокрема, Дадаєва зареєстровано в гірському хуторі Юкарчой у Чечні, а брати Губашеви, імовірно, оселилися в Грозному та його околицях.

Зараз всі троє живуть звичайним цивільним життям – у них є сім’ї та плани придбати власні домівки, додало джерело "Проекта".

Ще двоє засуджених також вийшли на свободу: Хамзат Бахаєв відбув строк навесні 2026 року, а Темірлан Ескерханов покинув колонію 2024-го після підписання контракту з міноборони Росії.

Фото: росвидання "Проект". Вбивці Бориса Нємцова

Що відомо про вбивство Бориса Нємцова

27 лютого 2015 року у Москві застрелили Бориса Нємцова. Політика вбили на Великому Москворецькому мосту — буквально за кількасот метрів від Кремля. Для російської політики це стало символічною точкою неповернення.

Саме тоді Росія втратила останнього системного опозиціонера федерального рівня. Нємцов не був "новим обличчям" протесту — він був людиною системи, яка перейшла в опозицію і водночас зберегла найнебезпечніше для Кремля: легітимність, досвід, контакти та публічну впізнаваність.

Нагадаємо, Фокус розповідав, ким був Борис Нємцов і як Путін позбувся одного з найпослідовніших своїх противників.

Також ми писали, що спецслужби РФ протягом кількох місяців готували вбивства відомих російських опозиціонерів Гаррі Каспарова, Іллі Пономарьова та Володимира Кара-Мурзи у США та країнах ЄС. За виконання замовлень потенційним кілерам пропонували до 25 тисяч доларів.