Средства уже поступили на счета: на что потратят 1,7 млрд евро, полученные Украиной от ЕС

В целом, с учетом этого транша, Украина получила уже 14,6 миллиардов евро на нужды обороны.

Украина получила очередной транш от Европейского Союза на нужды обороны. 1,7 млрд евро от ЕС на укрепление обороны в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства уже поступили сегодня на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий после встречи в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Новый пакет помощи от ЕС

Премьер-министр Корецкий рассказал, что на встрече с высокопоставленной чиновницей ЕС обсуждались:

финансовая стабильность Украины,

поддержка экономики,

европейская интеграция.

"Поблагодарил за 1,7 млрд евро от ЕС на укрепление обороны в рамках программы Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные нужды", — отметил он.

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В целом, по словам Корецкого, с учетом этого транша Украина уже получила 14,6 миллиардов евро на нужды обороны в рамках данного механизма. По мнению премьера, приоритетом в настоящее время является планируемое финансирование на 2027 год, в котором определяющую роль играет ЕС. Он рассчитывает, что первые средства в рамках Ukraine Support Loan поступят уже в начале 2027 года.

"Параллельно мы сотрудничаем с другими партнерами за пределами ЕС, чтобы полностью покрыть бюджетные и оборонные потребности", — говорит он.

О чём ещё договорились с ЕС

Также поднимался вопрос об энергетике и экстренной помощи этой зимой, который обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии.

Кроме того, Украина рассчитывает, что четвертый и пятый переговорные кластеры, касающиеся вступления Украины в ЕС, откроются уже в декабре, уверен Корецкий.

Напомним, что "Фокус" писал, что Украина хочет получить от ЕС автобусы и помощь с переправами через Днепр, чтобы российские удары не парализовали жизнь городов зимой.

Кроме того, мы писали, что в Евросоюзе идут споры о том, кто будет представлять Европу на переговорах по Украине. Сейчас существует три группы с разными кандидатами и интересами.