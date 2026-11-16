Кошти вже на рахунках: на що витратять 1,7 млрд євро, які Україна отримала від ЄС

Загалом з урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 мільярдів євро оборонного фінансування.

Україна отримала ще один транш від Європейського Союзу на оборонні потреби. 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький після зустрічі у Брюселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Прем'єр-міністр Корецький розповів, що на зустрічі з топчиновницею ЄС обговорювалися:

фінансова стійкість України,

підтримка економіки,

європейська інтеграція.

"Подякував за 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби", — зазначив він.

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Загалом, за словами Корецького, з урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 мільярдів євро оборонного фінансування в межах цього механізму. На думку прем'єра, пріоритетом наразі є передбачуване фінансування на 2027 рік, в якому визначальну роль відіграє ЄС. Він розраховує, що перші кошти у межаї Ukraine Support Loan надійдуть уже на початку 2027 року.

"Паралельно працюємо з іншими партнерами поза ЄС, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби", — каже він.

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Також піднімалась тема енергетики та екстреної допомоги цієї зими, яку обговорювали президент України Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії.

Крім цього, Україна розраховує, що четвертий і п'ятий переговорні кластери щодо вступу України в ЄС відкриють уже в грудні, впевнений Корецький.

Нагадаємо, Фокус писав, що Україна хоче отримати від ЄС автобуси та допомогу з переправами через Дніпро, щоб російські удари не паралізували життя міст узимку.

Також ми писали, що у Євросоюзі сперечаються, хто представлятиме Європу на переговорах щодо України. Зараз є три групи з різними кандидатами та інтересами.