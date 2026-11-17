Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о необходимости создания резервной системы для голосования народных депутатов на случай, если здание парламента будет разрушено.

Россия продолжает наносить удары по столице, и не исключено, что однажды вражеский обстрел может разрушить здание украинского парламента. Чтобы избежать перебоев в его работе, необходима система, которая позволила бы народным депутатам голосовать за пределами здания ВРУ. Об этом Руслан Стефанчук заявил во время брифинга с председателем Европарламента Робертой Метцолой в Брюсселе 16 ноября.

По словам Стефанчука, он обсуждал с Мецолой и другими должностными лицами, в частности, то, что Украине необходимо ввести новую систему голосования народных депутатов.

"Отдельно я говорил с Робертой и с другими нашими коллегами-спикерами о том, что нам всё равно нужно подумать об отдельной системе голосования, которая будет работать независимо от того, где будут находиться народные депутаты. Потому что никто не исключает того, что когда-нибудь Россия может разрушить и здание парламента", — отметил чиновник.

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Отрывок из брифинга в Брюсселе

Он пояснил, что на случай, если такая ситуация возникнет, народные депутаты должны иметь альтернативу для проведения голосования. По словам Стефанчука, в укрытиях уже созданы необходимые условия для того, чтобы депутаты могли спускаться туда и продолжать работу.

Председатель ВРУ также подчеркнул, что парламент должен быть готов к любому сценарию обострения ситуации, поскольку РФ продолжает наносить массированные удары по столице.

Напомним, ранее народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявлял, что парламент может переехать из-за постоянных обстрелов со стороны РФ.

Кроме того, ранее народный депутат рассказывал, почему парламент не сможет работать в метро.