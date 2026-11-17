Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив про необхідність створення резервної системи для голосування народних депутатів на випадок, якщо будівлю парламенту буде зруйновано.

Росія продовжує здійснювати удари по столиці й не виключено, що одного разу ворожий обстріл може зруйнувати будівлю українського парламенту. Для того, щоб уникнути перебоїв у його роботі, необхідна система, яка б дозволила голосувати нардепам поза будівлею ВРУ. Про це Руслан Стефанчук заявив під час брифінгу з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою в Брюсселі 16 листопада.

За словами Стефанчука, він з Мецолою та іншими посадовцями говорив зокрема про те, що Україна потребує запровадження нової системи голосування нардепів.

"Окремо я говорив з Робертою і з іншими нашими колегами-спікерами, що нам все одно треба думати про окрему систему для голосування, яка буде голосувати незалежно від місця, де будуть знаходитися народні депутати. Тому що ніхто не виключає той факт, що колись Росія може зруйнувати і будівлю парламенту", — зазначив посадовець.

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Уривок з брифінгу у Брюсселі

Він пояснив, що на випадок, коли така ситуація трапиться, нардепи повинні мати альтернативу для проведення голосування. За словами Стефанчука, в укриттях вже створені необхідні умови для того, щоб депутати могли туди спускатися і продовжувати роботу.

Голова ВРУ також наголосив, що парламент повинен бути готовим до будь-якого сценарію загострення ситуації, оскільки РФ продовжує здійснювати масовані атаки на столицю.

Нагадаємо, раніше народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявляв, що парламент може переїхати через постійні обстріли РФ.

Також раніше нардеп розповідав, чому парламент не зможе працювати у метро.