Во время выступления в Китае Путин не смог сосчитать, сколько времени прошло после переговоров в Анкоридже, а российские СМИ не вырезали этот момент, а показали его в эфире. Рядом находился глава МИД Сергей Лавров, который считал месяцы на пальцах.

18–19 ноября российский диктатор Путин провел встречи в Китае и получил много одобрительных репортажей на российском телевидении, говорится в материале издания The Times. На официальных видео глава Кремля выражал положительные эмоции по поводу событий в Шэньчжэне, и об этом же говорил его советник Юрий Ушаков. Помимо словесных оценок, на сегодняшний день нет информации о реальных результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Встреча в Китае — Путин, Трамп и Си в Шэньчжэне 19 ноября

Обозреватель The Times Марк Беннетт проанализировал визит Путина в Китай — его официальные встречи, официальные заявления и освещение в российских пропагандистских СМИ. Среди прочего он отметил, что в эфир выходили абсолютно все моменты, даже если они показывали главу Кремля в невыгодном свете: словно отменили цензуру. Один из случаев, о котором говорится в материале, — это выступление Путина вместе с Лавровым, которое транслировалось росСМИ. Во время выступления Путину нужно было сказать, сколько времени прошло с встречи в Анкоридже, и он начал считать: "Полтора года, чуть больше года, не так ли?" В ответ глава МИД начал сгибать пальцы и называть месяцы: "сентябрь, октябрь, ноябрь — 15 месяцев". [Отметим, что в сети не удалось найти кадры из этого скандального нецензурированного эфира — ред.].

Видео дня

Между тем СМИ привели оценку Путина относительно встреч в Китае. По словам российского диктатора, никто не ожидал, что "всё пройдёт так хорошо". СМИ показали все детали визита: например, во время приветствия Трамп наклонился к главе Кремля и что-то шепнул ему на ухо, а перед этим — отметил, что это "друг" и он рад его видеть.

Издание The Times пояснило, что перед визитом Путина в Китай существовали опасения, что он хочет устроить там "Ялту 2.0": провести новый передел мира и обсудить мирное соглашение в Украине на условиях Кремля. На фоне нецензурированных и триумфальных видео росСМИ и неконкретных заявлений неизвестно, каковы реальные результаты, подытожило издание.

"Путин будет в восторге после встречи со своими друзьями — Трампом и Си. Россия радуется тому, как саммит в Шэньчжэне демонстрирует её глобальный статус, в то время как европейские союзники опасаются, что Вашингтон может заключить соглашение в ущерб Киеву", — написала The Times.

Встреча в Китае — что произошло 18–19 ноября в Шэньчжэне

Отметим, что Фокус писал о ходе событий в Шэньчжэне, где 18–19 ноября прошел форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC). На APEC прибыли президент Трамп и российский диктатор Путин. СМИ показали кадры приветствия Си Цзиньпина с мировыми политиками и обратили внимание на то, что после рукопожатия главу Кремля отодвинули в сторону. 19 ноября состоялась трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си: они беседовали около часа. После беседы не было совместного выхода к прессе, но появилась декларация, в которой говорилось об укреплении стратегической стабильности и международной безопасности, а также о возможной реформе ООН.

Напоминаем, что после трехсторонней беседы Путин, Трамп и Си выступили с заявлениями по итогам встречи в Шэньчжэне: Фокус привёл основные тезисы выступлений.