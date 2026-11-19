Під час виступу в Китаї Путін не міг порахувати, скільки часу пройшов після переговорів в Анкориджі, а росЗМІ не вирізали цей момент, а випустили в ефір. Поруч був глава МЗС Сергій Лавров, який рахував місяці на пальцях.

18-19 листопада російський диктатор Путін провів зустрічі у Китаї й отримав багато схвальних ефірів на російському телебаченні, ідеться у матеріалі медіа The Times. На офіційних відео очільник Кремля висловлював позитивні емоції про події у Шеньчжень і про це ж говорив його радник Юрій Ушаков. Окрім словесних оцінок, на сьогодні немає інформації про реальні результати переговорів з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зустріч у Китаї — Путін, Трамп та Сі у Шеньчжені 19 листопада

Оглядач The Times Марк Беннеттc проаналізував візит Путіна в Китай — про його офіційні зустрічі, офіційні заяви та висвітлення російськими пропагандистськими медіа. Серед іншого, він зауважив, що в ефір випускали абсолютно усі моменти, навіть якщо вони показували очільника Кремля з критичного боку: начебто скасували цензуру. Один з випадків, про який ідеться у матеріалі, — це виступ Путіна разом з Лавровим, яка транслювалась росЗМІ. Під час виступу Путіну було потрібно сказати, скільки часу пройшло з зустрічі в Анкориджі, і він почав рахувати "Півтора року, ледь більше як рік, чи не так?" У відповідь глава МЗС почав загинати пальці та називати місяці "вересень, жовтень, листопад — 15 місяців". [Зауважмо, у мережі не відшукалось кадрів з цього скандального нецензурованого ефіру — ред.].

Видео дня

Тим часом медіа навело оцінку Путіна щодо зустрічей у Китаї. Зі слів російського диктатора, ніхто не очікував, що "все пройде так добре". Медіа показали усі деталі візиту: наприклад, під час вітання Трамп нахилився до очільника Кремля та щось прошепотів йому у вухо, а перед цим — відзначив, що це "друг" і він радий його бачити.

The Times пояснило, що перед візитом Путіна в Китай були побоювання, що він там хоче влаштувати "Ялту 2.0": проведе новий переділ та світу та говоритиме про мирну угоду в Україні на умовах Кремля. На тлі нецензурованих та трімфальних відео росЗМІ та неконкретних заяв, не відомо, які справжні результати, підсумувало медіа.

"Путін буде в захваті після зустрічі зі своїми друзями — Трампом і Сі. Росія тішиться тим, як саміт у Шеньчжені демонструє її глобальний статус, тоді як європейські союзники побоюються, що Вашингтон може укласти угоду за рахунок Києва", — написало The Times.

Зустріч у Китаї — що сталось 18-19 листопада у Шеньчжень

Зазначимо, Фокус писав про перебіг подій у Шеньчжені, де 18-19 листопада відбувся форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC). На APEC прибув президент Трамп та російський диктатор Путін. Медіа показали кадри вітання Сі Цзіньпіна зі світовими політиками та звернули увагу, що після потиску рук очільника Кремля відсунули в бік. 19 листопада відбулась тристороння зустріч Путіна, Трампа та Сі: говорили близько години. Після розмови не було спільного виходу до преси, але з'явилась декларація, у якій ішлося про зміцнення стратегічної стабільності й міжнародної безпеки та про можливе реформування ООН.

Нагадуємо, після тристоронньої розмови Путін, Трамп та Сі зробили заяви за підсумками зустрічі у Шеньчжень: Фокус навів основні тези виступів.