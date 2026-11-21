Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает шестерых кандидатов на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Среди них — бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, экс-премьер-министр Юлия Свириденко и бывшая посол Оксана Маркарова. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами 21 ноября.

По словам Зеленского, среди возможных кандидатов числится Оксана Маркарова, которая уже представляла Украину в США с 2021 по 2025 год. Президент оценил её профессиональный уровень как "достаточный".

Кроме того, на должность посла Украины в США рассматриваются следующие кандидаты:

Юлию Свириденко — бывшего премьер-министра Украины;

Сергея Кислицу — первого заместителя руководителя Офиса президента;

Дмитрия Кулебу — министра иностранных дел Украины в 2020–2024 годах;

Андрея Сибигу — действующего министра иностранных дел Украины.

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Кроме того, Зеленский не исключил, что дипломатическую должность может занять опытный военный, свободно владеющий английским языком.

Президент отметил, что ожидает окончательного отчета от министра иностранных дел Андрея Сибиги о назначениях украинских послов в различных странах.

"Там произойдут некоторые изменения, и, безусловно, будет принято решение относительно посла Украины в США. Не только в США, но и в других ключевых странах могут произойти некоторые изменения", — сказал Зеленский.

Напомним, Ольга Стефанишина ушла в отставку с поста посла Украины в США 3 августа 2026 года, проработав на этой должности менее года (с 27 августа 2025 года). После этого следователи НАБУ вручили ей уведомление о подозрении по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В материалах дела фигурирует недвижимость и другое имущество общей стоимостью около 13–14 млн грн.

Предшественница Стефанишиной в Вашингтоне — Оксана Маркарова, которая занимала должность посла с 25 февраля 2021 года по 27 августа 2025 года. Маркарова заняла эту должность по предложению тогдашнего главы МИД Дмитрия Кулебы.