Президент України Володимир Зеленський розглядає шістьох кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки.

Серед них — колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, експрем'єр-міністерка Юлія Свириденко та колишня посолка Оксана Маркарова. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами 21 листопада.

За словами Зеленського, серед можливих кандидатів є Оксана Маркарова, яка вже представляла Україну у США з 2021 до 2025 року. Президент оцінив її професійний рівень як «достатній».

Також на посаду посла України у США розглядають:

Юлію Свириденко — експрем'єр-міністерку України;

Сергія Кислицю — першого заступника керівника Офісу президента;

Дмитра Кулебу — міністра закордонних справ України у 2020–2024 роках;

Андрія Сибігу — чинного міністра закордонних справ України.

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Крім того, Зеленський не виключив, що дипломатичну посаду може обійняти досвідчений військовий із високим рівнем володіння англійською мовою.

Президент зазначив, що очікує остаточного звіту від міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо призначень українських послів у різних країнах.

«І там будуть деякі зміни, і, безумовно, там буде рішення щодо посла України у США. Не тільки у США, а і в інших ключових країнах можуть бути деякі зміни», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина пішла у відставку з посади посла України у США 3 серпня 2026 року, яка пропрацювала на посаді менш як рік (з 27 серпня 2025). Після цього слідчі НАБУ вручили їй підозру за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. У матеріалах справи фігурує нерухомість та інше майно загальною вартістю близько 13-14 млн грн.

Попередниця Стефанішиної у Вашингтоні — Оксана Маркарова, яка працювала посолкою 25 лютого 2021 року по 27 серпня 2025 року. Маркарова обійняла посаду за пропозицією тодішнього глави МЗС Дмитра Кулеби.