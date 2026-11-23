Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично назвал Россию агрессором в войне против Украины. Заявление он сделал в парламенте после удара по Закарпатью, а также объявил о своем визите в регион. Это первый визит действующего главы венгерского правительства с 2015 года.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал Россию агрессором в войне против Украины. Об этом он заявил во время своего выступления в венгерском парламенте, сообщает Telex.

Поводом послужил удар по Закарпатью 17 ноября. В тот день, по словам Мадяра, Россия атаковала регион тремя волнами.

Эти события напомнили политику историю его собственной семьи. Его дед был вынужден покинуть Мукачево и отправиться в Дебрецен после входа советских войск в город в 1944 году.

"Отсюда, из венгерской Национальной ассамблеи, я хотел бы выразить свою солидарность с жителями Закарпатья и всем украинским народом, который уже пять лет ведет нечеловеческую борьбу за выживание", — заявил Мадьяр.

Видео дня

Премьер назвал принципиальным четко обозначить, кто в этой войне является агрессором, а кто — жертвой. Агрессором он публично назвал Россию, а жертвой — Украину.

О планах посетить регион в ближайшее время Мадьяр сообщил официально. Точную дату поездки он не назвал.

"С 2015 года ни один избранный премьер-министр Венгрии не посещал Закарпатье. Вскоре это изменится. После 2024 года я вернусь в Закарпатье уже в качестве избранного премьер-министра Венгрии и лично передам послание поддержки от материнской страны", — подчеркнул он.

В выступлении не обошли вниманием и партию "Фидес", и бывшего премьер-министра Виктора Орбана. После удара по Закарпатью её представители обнародовали заявление, в котором, по словам Мадяра, намекнули на ответственность действующего главы правительства за эту атаку.

Ранее сообщалось, что в венгерскую прокуратуру поступили два заявления о возможном вымогательстве и домашнем насилии — после показаний бывшей супруги Петера Мадяра. Речь идет о тайной аудиозаписи, угрозах тюремного заключения и обвинениях в психологическом давлении.

Также сообщалось, что 16 октября в Брюсселе состоялась закрытая встреча Владимира Зеленского с Петером Мадьяром. О некоторых темах того разговора впоследствии стало известно общественности.