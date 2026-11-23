Агресором у війні проти України публічно назвав Росію прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Заяву він зробив у парламенті після удару по Закарпаттю, а водночас анонсував власний візит до регіону. Це перший для чинного глави угорського уряду з 2015 року.

Росію агресором у війні проти України назвав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Заява пролунала під час його виступу в угорському парламенті, пише Telex.

Приводом став удар по Закарпаттю 17 листопада. Того дня, за словами Мадяра, Росія атакувала регіон трьома хвилями.

Ці події нагадали політику історію власної родини. Його дід був змушений покинути Мукачево й вирушити до Дебрецена після вступу радянських військ до міста у 1944 році.

"Звідси, з угорської Національної асамблеї, я хотів би висловити свою солідарність із жителями Закарпаття та всім українським народом, який уже п'ять років веде нелюдську боротьбу за виживання", – заявив Мадяр.

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Говорити чітко про те, хто в цій війні агресор, а хто жертва, прем'єр назвав принциповим. Агресором він публічно визначив Росію, жертвою – Україну.

Про плани відвідати регіон найближчим часом Мадяр повідомив офіційно. Точної дати поїздки він не назвав.

"З 2015 року жоден обраний прем'єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття. Це незабаром зміниться. Після 2024 року я повернуся до Закарпаття вже як обраний прем'єр-міністр Угорщини й особисто передам послання підтримки від материнської країни", – наголосив він.

Дісталося у виступі й партії "Фідес" та експрем'єрові Віктору Орбану. Після удару по Закарпаттю її представники оприлюднили заяву, у якій, за словами Мадяра, натякнули на відповідальність чинного глави уряду за цю атаку.

Раніше повідомлялося, що до угорської прокуратури надійшли дві заяви щодо можливого вимагання та домашнього насильства – після свідчень колишньої дружини Петера Мадяра. Ідеться про таємний аудіозапис, погрози ув'язненням і звинувачення в психологічному тиску.

Також повідомлялося, що 16 жовтня в Брюсселі відбулася закрита зустріч Володимира Зеленського з Петером Мадяром. Про частину тем тієї розмови згодом стало відомо публічно.