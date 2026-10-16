Зеленський вперше зустрівся з Петером Мадяром: про що говорили за закритими дверима

16 жовтня відбулась закрита зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністра Угорщини Петером Мадяром, повідомили медіа. Зустріч відбулась у Брюсселі за закритими дверима. Про які теми розмови стало публічно відомо?

Зеленський та Петер Мадяр мали особисту розмову, без присутності інших членів делегації, ідеться у повідомленні медіа "Радіо Свобода". Інформацію отримали від анонімного джерела в українській делегації. При цьому зауважили, що політики зустрілись на тлі саміту Європейського Союзу про закриття 4 та 5 кластерів до кінця року.

На офіційних ресурсах Зеленського поки не було дописів про зустріч з угорським главою уряду. Натомість Петер Мадяр встиг опублікувати фото, на якому потискує руку українському президенту. Зі слів прем'єра Угорщини, говорили на дві основні теми. Перша тема стосувалась угорців з Закарпатської області: позитивно оцінюються зміни у закон про освіту про мови навчання меншин та про визнання депортацій за часів СРСР у 2044-45 років. Друга тема стосувалась війни РФ проти України. Петер Мадяр запевнив, що підтримує українців, які п'ятий рік поспіль потерпають від агресії Кремля. Угорщина надасть дипломатичну підтримку Києву: про військову допомогу політик не згадав.

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"Я гарантував українському президенту, що я повністю підтримую його, заради його нечесної російської агресії, яка триває вже 5 років. Я сказав, що Угорська держава готова надати будь-яку можливу дипломатичну допомогу для створення припинення вогню та тривалого миру якомога швидше", — написав Петер Мадяр.

Україна та Угорщина — Мадяр про зустріч з Зеленським 16 жовтня Фото: Скриншот

Україна та Угорщина — деталі відносин

Зазначимо, у вересні 2026 року стало відомо про скандал між Україною та Угорщиною, який стосувався "Карпатської вісімки", ініційованої Києвом. Петер Маляр тоді заявив, що його країна не планує ставати членом цієї спільноти й не будуватиме нафтосховища для зберігання нафтових запасів України. При цьому ішлося про співпрацю між компаніями Mol та "Нафтогаз", які встигли лише підписати меморандум, але це відбулось за попереднього прем'єра Віктора Орбана. Після цього з'явилась реакція українського МЗС щодо заяви Угорщини. Глава МЗС Андрій Сибіга назвав це "безпідставною конфронтацією".

Тим часом у жовтні медіа The Finacial Times написало, що Угорщина готова піти на поступки Україні щодо вступу у ЄС. Серед іншого, ішлося про умову для зняття вето — про закон щодо розширення освітніх прав національних меншин.

Нагадуємо, угорське медіа 444 оприлюднило деталі про напад на українських інкасаторів в Угорщині, до якого причетний брат експрем'єра Віктора Орбана.