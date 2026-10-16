Зеленский впервые встретился с Петером Мадяром: о чем говорили за закрытыми дверями

16 октября состоялась закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, сообщили СМИ. Встреча прошла в Брюсселе за закрытыми дверями. О каких темах беседы стало известно общественности?

Зеленский и Петер Мадьяр провели личную беседу без участия других членов делегации, говорится в сообщении СМИ "Радио Свобода". Информация была получена от анонимного источника в украинской делегации. При этом отмечается, что политики встретились на фоне саммита Европейского Союза, посвященного закрытию 4-го и 5-го кластеров до конца года.

На официальных ресурсах Зеленского пока не появилось сообщений о встрече с главой венгерского правительства. Зато Петер Мадьяр успел опубликовать фото, на котором он пожимает руку украинскому президенту. По словам премьера Венгрии, обсуждались две основные темы. Первая тема касалась венгров из Закарпатской области: положительно оцениваются изменения в законе об образовании, касающиеся языков обучения меньшинств и признания депортаций во времена СССР в 1944-1945 годах. Вторая тема касалась войны РФ против Украины. Петер Мадьяр заверил, что поддерживает украинцев, которые пятый год подряд страдают от агрессии Кремля. Венгрия окажет дипломатическую поддержку Киеву: о военной помощи политик не упомянул.

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"Я заверил украинского президента, что полностью поддерживаю его в связи с несправедливой российской агрессией, которая продолжается уже 5 лет. Я сказал, что Венгрия готова оказать любую возможную дипломатическую помощь для достижения прекращения огня и прочного мира как можно скорее", — написал Петер Мадьяр.

Украина и Венгрия — Мадьяр о встрече с Зеленским 16 октября Фото: Скриншот

Украина и Венгрия — подробности отношений

Отметим, что в сентябре 2026 года стало известно о скандале между Украиной и Венгрией, связанном с "Карпатской восьмёркой", инициированной Киевом. Петер Маляр тогда заявил, что его страна не планирует становиться членом этого сообщества и не будет строить нефтехранилища для хранения нефтяных запасов Украины. При этом речь шла о сотрудничестве между компаниями Mol и "Нафтогаз", которые успели лишь подписать меморандум, но это произошло при предыдущем премьере Викторе Орбане. После этого последовала реакция украинского МИД на заявление Венгрии. Глава МИД Андрей Сибига назвал это "безосновательной конфронтацией".

Между тем в октябре издание The Financial Times сообщило, что Венгрия готова пойти на уступки Украине в вопросе вступления в ЕС. Среди прочего речь шла об условии для снятия вето — о законе об образовании, расширяющего права национальных меньшинств в сфере образования.

Напоминаем, что венгерское СМИ "444" обнародовало подробности нападения на украинских инкассаторов в Венгрии, к которому причастен брат экс-премьера Виктора Орбана.