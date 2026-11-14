Шантаж, погрози й домашнє насильство: колишня дружина втягнула прем'єра Угорщини у скандал

Таємний аудіозапис, погрози ув’язненням і звинувачення в психологічному тиску: після свідчень колишньої дружини прем’єра Угорщини Петера Мадяра до прокуратури надійшли дві заяви щодо можливого вимагання та домашнього насильства.

Угорська прокуратура отримала дві заяви щодо можливих злочинів з боку прем’єр-міністра Петера Мадяра. Їх подали після свідчень його колишньої дружини, ексміністерки юстиції Юдіт Варги, яка розповіла про ймовірні погрози та психологічний тиск під час шлюбу. Про це повідомляють угорські видання Magyar Nemzet та Telex.

Так, 11 листопада Юдіт Варга виступила перед парламентською слідчою комісією, яка розслідує зловживання у сфері судового виконання. Під час слухань вона розповіла про обставини свого розлучення з Петером Мадяром і заявила про погрози та психологічний тиск під час шлюбу.

Більше того, за її словами, колишній чоловік нібито записав їхню приватну бесіду в спільному помешканні, а згодом погрожував використати цей запис, щоб домогтися її кримінального переслідування та зруйнувати її життя.

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Колишня очільниця Міністерства юстиції Угорщини розповіла, що тиск почався після того, як вона повідомила чоловікові про намір розлучитися. За її словами, Мадяр нібито погрожував домогтися її ув’язнення, якщо вона продовжить розлучення або не погодиться на запропоновані ним умови поділу майна та визначення місця проживання дітей.

"Мене тоді потрібно було захищати від Петера Мадяра, тому що щойно я оголосила про розлучення, почалося справжнє пекло", — заявила Юдіт Варга під час слухань.

Хто подав заяви до прокуратури проти угорського прем'єра

Першу заяву до Центральної слідчої прокуратури Угорщини подала Ілона Екеш — колишня депутатка парламенту від партії "Фідес". Вона просить перевірити, чи могли дії Мадяра містити ознаки вимагання та насильства у близьких стосунках. У зверненні йдеться, що ймовірний тиск тривав із січня 2023 року до березня 2024-го. Заявниця стверджує, що погрози могли змусити Варгу відкласти розлучення або погодитися на невигідні для себе умови, що, за її версією, спричинило матеріальні збитки.

Екеш також просить правоохоронців отримати аудіозапис, перевірити обставини його створення та з’ясувати, чи використовувався він для тиску на колишню дружину.

Що ж стосується другого звернення, то його до столичної слідчої прокуратури подав Іштван Теньї-молодший, колишній член "Фідес". Він також просить правоохоронців оцінити свідчення Юдіт Варги та перевірити, чи можуть описані нею обставини містити ознаки кримінальних правопорушень. У своєму зверненні Теньї посилається на виступ ексміністерки в парламенті, повідомлення медіа та оцінку угорського конституційного юриста.

Важливо, що друге звернення відрізняється від першого за процедурним характером: ідеться про повідомлення правоохоронців із проханням перевірити можливі правопорушення, а не про встановлену судом провину прем'єра.

Що відомо про подальший перебіг справи

Станом на 14 листопада інформації про вручення Петеру Мадяру підозри або про відкриття кримінального провадження за цими двома зверненнями немає. Сам факт подання заяв не означає, що провину прем’єра доведено. Тепер правоохоронці мають оцінити наведені обставини та вирішити, чи є підстави для подальшого розслідування.

Важливо також, що звинувачення наразі ґрунтуються на свідченнях Юдіт Варги та матеріалах, на які посилаються заявники. Остаточну оцінку можливим діям Мадяра можуть дати лише компетентні органи в межах належної процедури.

Що відомо про попереднє розслідування аудіозапису

Історія із записом розмови Мадяра та Варги вже ставала предметом уваги угорських правоохоронців.26 березня 2024 року Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис розмови з тодішньою дружиною. На ньому Варга розповідала про можливе втручання представників уряду в матеріали справи Шадля — Вельнера.

Після оприлюднення запису розпочалося розслідування щодо можливого втручання в матеріали кримінальної справи. Правоохоронці допитували, зокрема, Юдіт Варгу, Гергеля Гуляша та Антала Рогана.

Втім, у червні 2024 року розслідування припинили. За висновком прокуратури, слова Варги на записі стосувалися почутих нею чуток, а ознак маніпуляцій із матеріалами справи не встановили.

Водночас нинішні звернення стосуються іншого питання — можливого використання аудіозапису для тиску на колишню дружину. Тому попереднє рішення про припинення розслідування щодо змісту запису саме по собі не вирішує питання, порушені в нових зверненнях.

Як відреагував Петер Мадяр

Після виступу колишньої дружини Мадяр опублікував допис у Facebook. Він назвав її заяви особистими та недоречними, але не став детально відповідати на звинувачення.

"Я не тримаю зла. Вдячний за минуле і за наших трьох дітей. І зараз, і в майбутньому намагатимуся пам’ятати лише хороше", — написав угорський прем’єр.

Згодом між колишнім подружжям виникла публічна суперечка і щодо виплат на утримання дітей. Мадяр заявив, що, попри спільну опіку та почергове виховання дітей, щомісяця переказує колишній дружині 600 тисяч форинтів. Варга відповіла коротким коментарем: "Не думаю…".

Нагадаємо, 16 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр уперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським — переговори відбулися за зачиненими дверима в Брюсселі. Політики обговорили становище угорської меншини на Закарпатті та війну Росії проти України, а Мадяр заявив про готовність Угорщини надавати Києву дипломатичну підтримку.

Також Фокус писав, що Угорщина готова піти на поступки Україні щодо вступу у ЄС.