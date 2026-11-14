Шантаж, угрозы и насилие в семье: бывшая жена втянула премьер-министра Венгрии в скандал

Тайная аудиозапись, угрозы заключением и обвинения в психологическом давлении: после показаний бывшей супруги премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в прокуратуру поступили два заявления о возможном вымогательстве и домашнем насилии.

Венгерская прокуратура получила два заявления о возможных преступлениях со стороны премьер-министра Петера Мадяра. Они были поданы после показаний его бывшей супруги, экс-министра юстиции Юдит Варги, которая рассказала о возможных угрозах и психологическом давлении во время брака. Об этом сообщают венгерские издания Magyar Nemzet и Telex.

Так, 11 ноября Юдит Варга выступила перед парламентской следственной комиссией, расследующей злоупотребления в сфере судебного исполнения. В ходе слушаний она рассказала об обстоятельствах своего развода с Петером Мадяром и заявила об угрозах и психологическом давлении во время брака.

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Более того, по её словам, бывший муж якобы записал их частную беседу в совместной квартире, а впоследствии угрожал использовать эту запись, чтобы добиться её уголовного преследования и разрушить её жизнь.

Бывшая глава Министерства юстиции Венгрии рассказала, что давление началось после того, как она сообщила мужу о намерении развестись. По её словам, Мадьяр якобы угрожал добиться её заключения под стражу, если она продолжит бракоразводный процесс или не согласится на предложенные им условия раздела имущества и определения места проживания детей.

"Меня тогда пришлось защищать от Петера Мадьяра, потому что, как только я объявила о разводе, начался настоящий ад", — заявила Юдит Варга в ходе слушаний.

Кто подал заявления в прокуратуру против венгерского премьера

Первое заявление в Центральную следственную прокуратуру Венгрии подала Илона Экеш — бывшая депутат парламента от партии "Фидес". Она просит проверить, могли ли действия Мадяра содержать признаки вымогательства и насилия в близких отношениях. В обращении говорится, что предполагаемое давление продолжалось с января 2023 года по март 2024-го. Заявительница утверждает, что угрозы могли заставить Варгу отложить развод или согласиться на невыгодные для себя условия, что, по её версии, привело к материальному ущербу.

Экеш также просит правоохранительные органы получить аудиозапись, проверить обстоятельства её создания и выяснить, использовалась ли она для давления на бывшую жену.

Что же касается второго обращения, то его в столичную следственную прокуратуру подал Иштван Теньи-младший, бывший член партии "Фидес". Он также просит правоохранительные органы оценить показания Юдит Варги и проверить, могут ли описанные ею обстоятельства содержать признаки уголовных правонарушений. В своем обращении Теньи ссылается на выступление экс-министра в парламенте, сообщения СМИ и оценку венгерского конституционного юриста.

Важно, что второе обращение отличается от первого по своему процедурному характеру: речь идет о сообщении правоохранительных органов с просьбой проверить возможные правонарушения, а не об установленной судом виновности премьера.

Что известно о дальнейшем ходе дела

По состоянию на 14 ноября информации о вручении Петру Мадяру уведомления о подозрении или об открытии уголовного дела по этим двум обращениям нет. Сам факт подачи заявлений не означает, что вина премьера доказана. Теперь правоохранительные органы должны оценить изложенные обстоятельства и решить, имеются ли основания для дальнейшего расследования.

Важно также, что обвинения на данный момент основываются на показаниях Юдит Варги и материалах, на которые ссылаются заявители. Окончательную оценку возможных действий Мадяра могут дать только компетентные органы в рамках надлежащей процедуры.

Что известно о предварительном расследовании по факту аудиозаписи

История с записью разговора Мадяра и Варги уже привлекала внимание венгерских правоохранительных органов. 26 марта 2024 года Петер Мадяр обнародовал аудиозапись разговора со своей тогдашней женой. На ней Варга рассказывала о возможном вмешательстве представителей правительства в материалы дела Шадля — Вельнера.

После обнародования записи началось расследование в связи с возможным вмешательством в материалы уголовного дела. Правоохранители допрашивали, в частности, Юдит Варгу, Гергеля Гуляша и Антала Рогана.

Впрочем, в июне 2024 года расследование было прекращено. По заключению прокуратуры, слова Варги на записи касались услышанных ею слухов, а признаков манипуляций с материалами дела установлено не было.

В то же время нынешние обращения касаются другого вопроса — возможного использования аудиозаписи для оказания давления на бывшую супругу. Поэтому предварительное решение о прекращении расследования в отношении содержания записи само по себе не решает вопросы, затронутые в новых обращениях.

Как отреагировал Петер Мадьяр

После выступления бывшей жены Мадяр опубликовал пост в Facebook. Он назвал её заявления личными и неуместными, но не стал подробно отвечать на обвинения.

"Я не держу зла. Благодарен за прошлое и за наших троих детей. И сейчас, и в будущем буду стараться помнить только хорошее", — написал венгерский премьер.

Впоследствии между бывшими супругами разгорелся публичный спор и по поводу выплат на содержание детей. Мадьяр заявил, что, несмотря на совместную опеку и поочередное воспитание детей, ежемесячно перечисляет бывшей жене 600 тысяч форинтов. Варга ответила кратким комментарием: "Не думаю…".

Напомним, 16 октября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским — переговоры прошли за закрытыми дверями в Брюсселе. Политики обсудили положение венгерского меньшинства в Закарпатье и войну России против Украины, а Мадьяр заявил о готовности Венгрии оказывать Киеву дипломатическую поддержку.

Кроме того, "Фокус" писал, что Венгрия готова пойти на уступки Украине в вопросе вступления в ЕС.