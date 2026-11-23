Глава немецкого правительства Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в НАТО, вероятно, могло бы предотвратить нынешнюю войну.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что было ошибкой отказаться поддержать предложение США о вступлении Украины в НАТО на Бухарестском саммите 2008 года. Он отметил, что вступление Украины в Альянс, вероятно, могло бы предотвратить нынешнюю войну.

Об этом глава немецкого правительства заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, пишет The Guardian.

"Войну удалось бы предотвратить"

"Оглядываясь назад, мы видим, какой ошибкой было не поддержать предложение США на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о приеме Украины в НАТО. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать", — ответил канцлер на вопрос о перспективах членства Украины в Альянсе.

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Кроме того, он поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил за то, чтобы вновь вынести на обсуждение вопрос о членстве Украины в НАТО.

"В этом смысле позиция Франции, которой в настоящее время придерживается французский президент, является логичной. Она, кстати, соответствует и тем гарантиям безопасности, в которых нуждается Украина и которые мы хотим предоставить ей после окончания этой войны", — сказал немецкий канцлер.

Гарантии безопасности для Украины

По словам Мерца, будущие гарантии безопасности для Украины должны быть аналогичны тем, которые предусмотрены статьей 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Он также подчеркнул, что не представляет будущего Украины без надежных гарантий безопасности.

"Честно говоря, я не могу представить будущее Украины без тех гарантий безопасности, в которых она сейчас так остро нуждается. И эти гарантии безопасности нужны не только Украине, но и всем нам", — подчеркнул глава немецкого правительства.

Напомним, что Фокус писал, что ключевым условием достижения прочного мира в Украине является готовность Дональда Трампа рассмотреть гарантии безопасности, подобные тем, которые предусмотрены в статье 5 Устава НАТО.

Кроме того, мы писали, что гарантии безопасности по принципу пятой статьи НАТО могут оказаться "очередным Будапештским меморандумом" — американцы трактуют её так, что сначала нужно посоветоваться, стоит ли вмешиваться, и прямого участия США в войне не предусматривается. В то же время Зеленский настаивает на размещении иностранных войск, что для Москвы неприемлемо, а Европа, обещая 90 млрд евро помощи, располагает ограниченными ресурсами и, по мнению политологов, скорее тянет время, чем приближает мир.