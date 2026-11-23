Глава німецького уряду Фрідріх Мерц заявив, що вступ України в НАТО, ймовірно, міг би запобігти нинішній війні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що було помилкою відмовитись підтримати пропозицію США щодо членства України в НАТО на Бухарестському саміті 2008 року. Він зазначив, що вступ України в Альянсі, ймовірно, міг би запобігти нинішній війні.

Про це глава німецького уряду заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні, пише The Guardian.

"Війни вдалося б запобігти"

"Озираючись назад, бачимо, якою помилкою було не підтримати американську пропозицію на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року щодо прийняття України до НАТО. Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б запобігти", — відповів канцлер на запитання щодо перспектив членства України в Альянсі.

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Також він підтримав позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який виступив за повернення питання членства України в НАТО до обговорення.

"У цьому сенсі позиція Франції, якої нині дотримується французький президент, є логічною. Вона, до речі, відповідає і тим гарантіям безпеки, яких потребує Україна і які ми хочемо надати їй після завершення цієї війни", — сказав німецький канцлер.

Гарантії безпеки для України

За словами Мерца, майбутні гарантії безпеки для України мають бути подібними до передбачених статтею 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Він також наголосив, що не уявляє майбутнього України без надійних гарантій безпеки.

"Відверто кажучи, я не можу уявити майбутнього України без таких гарантій безпеки, яких вона нагально потребує. І це гарантії безпеки не лише для України, а й для всіх нас", — підкреслив глава німецького уряду.

Нагадаємо, Фокус писав, що ключовою умовою досягнення тривалого миру в Україні є готовність Дональда Трампа розглянути гарантії безпеки на зразок тих, що передбачає 5 стаття НАТО.

Крім цього, ми писали, що гарантії безпеки за принципом п'ятої статті НАТО можуть виявитися "черговим Будапештським меморандумом" — американці трактують її так, що спершу потрібно порадитися, чи варто втручатися, і прямої участі США у війні не передбачається. Водночас Зеленський наполягає на розміщенні іноземних військ, що для Москви є неприйнятним, а Європа, обіцяючи 90 млрд євро допомоги, має обмежені ресурси і, на думку політологів, радше тягне час, ніж наближає мир.