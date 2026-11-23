Спецпосланець президента Дональда Трампа Джаред Кушнер анонсував нові переговори про мир в Україні. Наступні зустрічі представників США, України, Європи та РФ стосуватимуться архітектури безпеки.

Ключовою умовою досягнення тривалого миру в Україні є готовність Дональда Трампа розглянути гарантії безпеки на зразок тих, що передбачає 5 стаття НАТО. Також готовність російської сторони обговорити це питання є значним кроком уперед у переговорах, заявив Джаред Кушнер 22 листопада на своїй сторінці у мережі X.

За словами американця, такі гарантії безпеки, підкріплені механізмами стримування та запобігання конфліктам, могли б суттєво знизити ризики нової війни. Саме над цим Кушнер разом із спецпредставником президента США з питань мирних місій продовжує наразі працювати.

"Це одні з найважливіших зобов’язань, які можуть взяти на себе Сполучені Штати, і вони потребують ретельного розгляду", — наголосив посланець Трампа.

Відео дня

Він пояснив, що глава Білого дому має схвалити будь-яку пропоновану гарантію з урахуванням конституційних процедур та процедур Конгресу. Однак Трамп може піти на такий крок тільки у випадку, якщо буде переконаний у тому, що це відповідає національним інтересам США, а ширші домовленості щодо безпеки "роблять вкрай малоймовірним, що ця гарантія коли-небудь буде застосована".

"Саме тому гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені в відриві від післявоєнної архітектури європейської безпеки. Ці два питання слід розглядати разом", — наголосив Кушнер.

За словами посланця Трампа, будь-яка рамкова угода також має зберігати суверенітет та незалежність у прийнятті рішень усіх країн-учасниць, а безпека має підкріплюватися економічною міцністю. Відтак США вважають за необхідне створення надійного і тривалого плану процвітання для України.

"Україні потрібен надійний довгостроковий план процвітання, що передбачатиме реформи, спрямовані на зміцнення її інститутів, економіки та самодостатності. Суттєві зобов’язання з боку Америки та Європи мають супроводжуватися відданістю України власному успіху", — підкреслив він.

Що узгоджуватимуть сторони на найближчих переговорах

Кушнер також повідомив, що переговори щодо архітектури безпеки триватимуть найближчі кілька тижнів. У цей час заплановані приватні бесіди та багатосторонні обговорення з представниками України, Європи та Росії.

"Якщо нам вдасться розробити рамки з чіткими зобов’язаннями, взаємними обов’язками та надійним виконанням, це додасть нам більшої впевненості в тому, що всі готові вжити необхідних кроків для досягнення миру", — заявив посланець Дональда Трампа.

Кушнер наголосив, що головною метою США є "суверенна, квітуча та вільна Україна", а також "сильніша і стабільніша Європа".

Нагадаємо, днями Кушнер заявляв, що РФ "не заперечує" гарантії безпеки для України за статтею 5 НАТО.

Також раніше Кушнер оголосив про просування переговорів щодо завершення війни Росії проти України і назвав три головні пропозиції для Києва.