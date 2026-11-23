Специальный посланник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер объявил о новых переговорах о мире в Украине. Следующие встречи представителей США, Украины, Европы и РФ будут посвящены архитектуре безопасности.

Ключевым условием достижения прочного мира в Украине является готовность Дональда Трампа рассмотреть гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предусмотрены 5-й статьей НАТО. Кроме того, готовность российской стороны обсудить этот вопрос является значительным шагом вперёд в переговорах, заявил Джаред Кушнер 22 ноября на своей странице в сети X.

По словам американца, такие гарантии безопасности, подкрепленные механизмами сдерживания и предотвращения конфликтов, могли бы существенно снизить риски новой войны. Именно над этим Кушнер вместе со специальным представителем президента США по вопросам мирных миссий продолжает в настоящее время работать.

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"Это одни из самых важных обязательств, которые могут взять на себя Соединённые Штаты, и они требуют тщательного рассмотрения", — подчеркнул представитель Трампа.

Он пояснил, что глава Белого дома должен одобрить любую предлагаемую гарантию с учетом конституционных процедур и процедур Конгресса. Однако Трамп может пойти на такой шаг только в том случае, если будет убежден в том, что это соответствует национальным интересам США, а более широкие договоренности по безопасности "делают крайне маловероятным, что эта гарантия когда-либо будет применена".

"Именно поэтому гарантии безопасности для Украины не могут быть окончательно согласованы в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса следует рассматривать вместе", — подчеркнул Кушнер.

По словам представителя Трампа, любое рамочное соглашение также должно обеспечивать суверенитет и независимость всех стран-участниц в принятии решений, а безопасность должна подкрепляться экономической стабильностью. Поэтому США считают необходимым разработать надежный и долгосрочный план процветания для Украины.

"Украине нужен надежный долгосрочный план процветания, который будет предусматривать реформы, направленные на укрепление её институтов, экономики и самодостаточности. Существенные обязательства со стороны Америки и Европы должны сопровождаться приверженностью Украины собственному успеху", — подчеркнул он.

Что стороны будут согласовывать на предстоящих переговорах

Кушнер также сообщил, что переговоры по вопросам архитектуры безопасности продлятся в течение ближайших нескольких недель. В это время запланированы частные беседы и многосторонние обсуждения с представителями Украины, Европы и России.

"Если нам удастся разработать рамки с четкими обязательствами, взаимными обязанностями и надежным выполнением, это придаст нам большую уверенность в том, что все готовы предпринять необходимые шаги для достижения мира", — заявил представитель Дональда Трампа.

Кушнер подчеркнул, что главной целью США является "суверенная, процветающая и свободная Украина", а также "более сильная и стабильная Европа".

Напомним, на днях Кушнер заявил, что РФ "не возражает" против гарантий безопасности для Украины в соответствии со статьёй 5 НАТО.

Кроме того, ранее Кушнер сообщил о прогрессе в переговорах по прекращению войны России против Украины и назвал три основных предложения для Киева.