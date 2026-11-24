Президент Петер Пеллегрини резко раскритиковал четырёх словацких евродепутатов, проголосовавших против резолюции о возвращении похищенных Россией украинских детей. Он назвал их решение неправильным и позорным и подчеркнул, что сам поддержал бы детей.

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал голосование против резолюции о возвращении похищенных Россией украинских детей. Речь идет о четырёх евродепутатах от партии SMER — Любоше Благе, Катарине Рот Неведаловой, Юдите Лашшаковой и Эрике Калиньяке. Заявление глава государства сделал во время дебатов на телеканале JOJ 24, сообщает Aktuality.sk.

Сама резолюция содержала призыв к России вернуть похищенных украинских детей домой. На стороне детей, по словам президента, оказались 99 % членов Европарламента — против выступили лишь восемь депутатов, и половина из них представляет Словакию.

"Это было неправильно, и я этого не понимаю. Это голосование было неправильным, оно было досадным, и я этого совершенно не понимаю", — заявил Пеллегрини.

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Объяснить такой шаг политическими мотивами, по его мнению, невозможно. Самим депутатам теперь не остаётся ничего другого, кроме оправданий.

Сам президент, по его собственным словам, проголосовал бы "за". Он не видит ничего плохого в том, чтобы дети вернулись к родителям и на родину.

"Зачем вообще делать политику на такой военной катастрофе, вызванной военной агрессией России против Украины?" — спросил Пеллегрини.

Поведение депутатов он назвал недопустимым и позорным. По его мнению, такие действия наносят ущерб международному имиджу страны. В эфире не обошлось и без критики правительственной коалиции. Отдельные принятые ею законопроекты президент подписывать не будет. Премьера Роберта Фицо он предостерег от заявлений, ставящих под сомнение членство Словакии в ЕС. Сами эти слова Пеллегрини назвал риторической оговоркой.

Президент считает провокацией и то, что 17 ноября, в годовщину "Бархатной революции", правительство рассматривало вопрос о сотрудничестве с Россией. Фицо объяснил ему, что речь шла лишь об информационном материале, который можно было рассмотреть на неделю раньше или позже.

"Премьер — человек, который иногда умеет подкинуть в СМИ контртему, чтобы немного отвлечь внимание. И ему это удалось", — сказал Пеллегрини.

Ранее сообщалось, что французский актёр Жан Рено выпустил роман "Побег" (L'Évasion), посвящённый похищению Россией украинских детей. На написание книги его вдохновили реальные истории незаконно депортированных детей, рассказал Рено в интервью Télé 7 Jours.

Также сообщалось, что администрация Дональда Трампа прекратила финансирование проекта лаборатории Йельского университета, которая отслеживала похищения украинских детей оккупантами. Киев настаивает на том, что любое соглашение о перемирии должно предусматривать возвращение всех детей и ответственность за их похищение.