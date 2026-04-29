"Побег": актер Жан Рено написал роман о похищенных Россией украинских детях

Французский актер Жан Рено выпустил новый роман под названием "Побег" (L'Évasion), который посвящен теме похищения Россией украинских детей.

На написание книги автора вдохновили реальные истории незаконно депортированных украинских детей, рассказал сам Рено в интервью Télé 7 Jours.

"Мне казалось безумным, что этих детей похищают, чтобы промыть им мозги. Я не делаю политических заявлений, я хотел написать об этом роман", — сказал Рено.

Он подчеркнул, что был "чрезвычайно шокирован" масштабами российских преступлений.

Сама книга вышла в начале апреля.

Сюжет романа "Побег"

Роман рассказывает о девушке Эмме — бывшей массажистке, завербованной внешней разведкой Франции.

Под прикрытием Эмма отправляется в Сибирь, чтобы проникнуть в так называемый "исправительный лагерь" для украинских подростков.

Целью шпионки является задокументировать преступления России: принудительное удержание детей и навязывание российской идеологии.

Напомним, известный украинский бренд попал в скандал из-за книги российского издательства в рекламе.

Фокус также писал о том, как в фильме "Кремлевский волшебник" романтизировали образ Путина.