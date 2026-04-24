Книга российского издательства в рекламе: украинский бренд попал в скандал: украинский бренд попал в скандал

Украинский бренд одежды оказался в центре скандала после публикации рекламного видео, в котором использовали книгу российского издательства. После волны возмущения компания удалила ролик и повторно обнародовала его с замазанным переплетом, однако первоначальное видео уже успело распространиться в сети.

Украинский бренд одежды Ohueno попал в скандал из-за использования книги российского издательства в новом рекламном видео, сообщает ТСН.

После того, как ситуация вызвала резонанс среди пользователей, компания удалила оригинальный ролик. Впоследствии бренд опубликовал обновленную версию видео, в которой переплет книги был скрыт с помощью размытия.

Впрочем, предыдущий вариант рекламы уже успел широко распространиться в интернете, что лишь усилило обсуждение.

Переплет книги скрыт

В комментариях пользователи начали предлагать бренду альтернативу — обратить внимание на книги украинских издательств и использовать именно их в дальнейших рекламных материалах.

Кроме этого, некоторые клиенты обратили внимание на другие детали, связанные с деятельностью бренда. В частности, по их словам, товары с логотипом Ohueno ранее продавались на территории России даже после начала полномасштабного вторжения.

Кстати, культовый юмористический научно-фантастический роман британского писателя Дугласа Адамса "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" был издан в 2025 году под названием "Путеводитель по Галактике для космотуристов" украинским издательством "Богдан".

На момент публикации новости бренд не комментировал ситуацию.

