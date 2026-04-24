Книга російського видавництва в рекламі: український бренд потрапив у скандал

Український бренд одягу опинився в центрі скандалу після публікації рекламного відео, в якому використали книгу російського видавництва. Після хвилі обурення компанія видалила ролик і повторно оприлюднила його із замазаною палітуркою, однак початкове відео вже встигло поширитися в мережі.

Український бренд одягу Ohueno втрапив у скандал через використання книги російського видавництва у новому рекламному відео, повідомляє ТСН.

Після того, як ситуація викликала резонанс серед користувачів, компанія видалила оригінальний ролик. Згодом бренд опублікував оновлену версію відео, у якій палітурку книги було приховано за допомогою розмиття.

Втім, попередній варіант реклами вже встиг широко розповсюдитися в інтернеті, що лише посилило обговорення.

Палітурку книги приховано

У коментарях користувачі почали пропонувати бренду альтернативу – звернути увагу на книги українських видавництв і використовувати саме їх у подальших рекламних матеріалах.

Окрім цього, деякі клієнти звернули увагу на інші деталі, пов’язані з діяльністю бренду. Зокрема, за їхніми словами, товари з логотипом Ohueno раніше продавалися на території Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення.

До речі, культовий гумористичний науково-фантастичний роман британського письменника Дугласа Адамса "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" був виданий в 2025 році під назвою "Путівник по Галактиці для космотуристів" українським видавництвом "Богдан".

На момент публікації новини бренд не коментував ситуацію.

