У РФ затримали топменеджерів видавництва "Эксмо", заснованого харків'янином

"Эксмо" було засновано 1991 року і видавало книги Віктора Пелевіна, Олександри Малініної та Ніка Перумова. Тепер топменеджерів звинувачують в екстремізмі через "ознаки ЛГБТК-ідеології" у виданих книгах.

Трьох топменеджерів російського видавництва "Эксмо" затримано в межах кримінальної справи про пропаганду "забороненого та екстремістського ЛГБТ", порушеної Слідчим комітетом у Москві в травні 2025 року. Серед них генеральний директор Євген Кап'єв і головний редактор Олександра Шипетіна, повідомляє російське видання "Важные истории".

В офісах видавництва тривають обшуки. РосЗМІ також заявляють, що проведені "психолого-лінгвістичні судові експертизи засвідчили, що в книжках "Літо в піонерській краватці" і "Про що мовчить Ластівка" реально містяться ознаки екстремістської ЛГБТ-ідеології". Порушено кримінальну справу про організацію діяльності екстремістської організації (ст. 282.2 КК). Максимальне покарання за статтею — до 12 років позбавлення волі.

Книги випустили видавництва Individuum і Popcorn books. Минулого року проти співробітників Individuum також порушили кримінальну справу про організацію діяльності екстремістської організації.

Individuum і Popcorn books належать видавництву "Эксмо".

"Літо в піонерській краватці" та його продовження "Про що мовчить ластівка" — книжки Олени Малісової та Катерини Сільванової про роман між двома піонерами. Пропагандисти неодноразово критикували письменниць через ЛГБТК+ героїв у їхніх книгах.

Раніше Євген Кап'єв скаржився на проблеми, які виникають через книжкову цензуру. Так, видавництвам доводиться використовувати штучний інтелект для перевірки книг на порушення законів. За словами Кап'єва, "Ексмо" та інші учасники ринку вручну переглядають результати подібних перевірок, оскільки нейромережі зчитують прізвище письменника Драгунського і слово "героїня" як пропаганду наркотиків.

Видавництво "Ексмо" — що відомо

"Эксмо" — найбільше книжкове видавництво в Росії. За даними Мінцифри, воно випустило найбільше книжок у країні.

У 1991 році його заснували Олександр Красовицький, Олег Новіков та Андрій Гредасов. Два роки потому Красовицький пішов і заснував власне видавництво "Фоліо" в Харкові.

У 2019 році глава "Ексмо-АСТ" Олег Новіков заявив, що йому довелося продати видавця навчальної літератури "Російський підручник" групі компаній "Просвещение".

У результаті "Просвещение", яке пов'язане зі структурами соратника Путіна Аркадія Ротенберга, отримало майже 100% ринку шкільної літератури.

Закон "про заборону в РФ пропаганди ЛГБТ" глава Кремля Володимир Путін підписав 2018 року.