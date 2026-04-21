В РФ задержали топ-менеджеров издательства "Эксмо", основанного харьковчанином

"Эксмо" было основано в 1991 году и издавало книги Виктора Пелевина, Александры Малининой и Ника Перумова. Теперь топ-менеджеров обвиняют в экстремизме из-за "признаков ЛГБТК-идеологии" в изданных книгах.

Три топ-менеджера российского издательства "Эксмо" задержаны в рамках уголовного дела о пропаганде "запрещенного и экстремистского ЛГБТ", возбужденного Следственным комитетом в Москве в мае 2025 года. Среди них генеральный директор Евгений Капьев и главред Александра Шипетина, сообщает российское издание "Важные истории".

В офисах издательства идут обыски. РосСМИ также заявляют, что проведенные "психолого-лингвистические судебные экспертизы показали, что в книгах "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка" реально содержатся признаки экстремистской ЛГБТ-идеологии". Возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

Відео дня

Книги выпустили издательства Individuum и Popcorn books. В прошлом году против сотрудников Individuum также возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

Individuum и Popcorn books принадлежат издательству "Эксмо".

"Лето в пионерском галстуке" и его продолжение "О чем молчит ласточка" — книги Елены Малисовой и Катерины Сильвановой о романе между двумя пионерами. Пропагандисты неоднократно критиковали писательниц из-за ЛГБТК+ героев в их книгах.

Ранее Евгений Капьев жаловался на проблемы, которые возникают из-за книжной цензуры. Так, издательствам приходится использовать искусственный интеллект для проверки книг на нарушение законов. По словам Капьева, "Эксмо" и другие участники рынка вручную пересматривают результаты подобных проверок, так как нейросети считывают фамилию писателя Драгунского и слово "героиня" как пропаганду наркотиков.

Издательство "Эксмо" – что известно

"Эксмо" — крупнейшее книжное издательство в России. По данным Минцифры, оно выпустило больше всего книг в стране.

В 1991 году его основали Александр Красовицкий, Олег Новиков и Андрей Гредасов. Два года спустя Красовицкий ушел и основал собственное издательство "Фолио" в Харькове.

В 2019 году глава "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил, что ему пришлось продать издателя учебной литературы "Российский учебник" группе компаний "Просвещение".

В результате "Просвещение", которое связано со структурами соратника Путина Аркадия Ротенберга, получило почти 100% рынка школьной литературы.

Закон "о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ" глава Кремля Владимир Путин подписал в 2018 году.