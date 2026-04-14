Молодой и спортивный: как в фильме "Кремлевский волшебник" романтизировали образ Путина

В сети появился дебютный трейлер фильма "Кремлевский волшебник". Там рассказывают историю вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х годах становится советником будущего президента России.

"Кремлевский волшебник" — экранизация одноименной книги Джулиано да Эмполи режиссера Оливье Ассаяса. Фильм о Владимире Путине выйдет в мировой прокат 15 мая. Разработкой этого проекта занимается кинокомпания Vertical. Фокус пишет, что не так с этим фильмом.

Это очередная попытка западного кинематографа романтизировать образ Владимира Путина. Несмотря на общее осуждение его поступков, в картине этот образ получился неправдоподобно привлекательным. В частности, главу Кремля описывают как молодого, симпатичного и спортивного шпиона.

В трейлере российский диктатор предстает как гений хитрых комбинаций, политических интриг и глава криминального мира: со связями, деньгами и огромным влиянием на судьбы других людей.

По сюжету молодой офицер КГБ Владимир Путин (Джуд Лоу) объединяет силы с мастером манипуляций Вадимом Барановым (Пол Дано), чтобы преобразовать жизнь за "железным занавесом" — в хаосе постсоветской России.

Фото: YouTube

Господство хаоса, установленное Путиным и Барановым, начинается с лжи и коррупции, а затем быстро перерастает в убийства, тиранию и, в конце концов, тотальную войну.

Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу ("Шерлок Холмс"), Пол Дано ("Бэтмен"), Алисия Викандер ("Агенты А.Н.К.Л.") и Джеффри Райт ("Бэтмен").

