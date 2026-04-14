Молодий і спортивний: як у фільмі "Кремлівський чарівник" романтизували образ Путіна

У мережі з’явився дебютний трейлер фільму "Кремлівський чарівник". Там розказують історію вигаданого політтехнолога Вадима Баранова, що у 1990-х роках стає радником майбутнього президента Росії.

"Кремлівський чарівник" — екранізація однойменної книги Джуліано да Емполі режисера Олів'є Ассаяса. Фільм про Володимира Путіна вийде у світовий прокат 15 травня. Розробкою цього проєкту займається кінокомпанія Vertical. Фокус пише, що не так з цим фільмом.

Це чергова спроба західного кінематографа романтизувати образ Володимира Путіна. Попри загальний осуд його вчинків, у картині цей образ вийшов неправдоподібно привабливим. Зокрема, очільника Кремля описують як молодого, симпатичного та спортивного шпигуна.

У трейлері російський диктатор постає як геній хитрих комбінацій, політичних інтриг та очільник кримінального світу: зі зв’язками, грошима та величезним впливом на долі інших людей.

За сюжетом молодий офіцер КДБ Володимир Путін (Джуд Лоу) об’єднує сили з майстром маніпуляцій Вадимом Барановим (Пол Дано), щоб перетворити життя за "залізною завісою" — у хаосі пострадянської Росії.

У мережі з"явився дебютний трейлер фільму "Кремлівський чарівник"

Панування хаосу, встановлене Путіним і Барановим, починається з брехні та корупції, а потім швидко переростає у вбивства, тиранію і, зрештою, тотальну війну.

Головні ролі у фільмі виконали Джуд Лоу ("Шерлок Холмс"), Пол Дано ("Бетмен"), Алісія Вікандер ("Агенти А.Н.К.Л.") та Джеффрі Райт ("Бетмен").

