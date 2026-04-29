"Втеча": актор Жан Рено написав роман про викрадених Росією українських дітей

Французький актор Жан Рено випустив новий роман під назвою "Втеча" (L’Évasion), який присвячений темі викрадення Росією українських дітей.

На написання книги автора надихнули реальні історії незаконно депортованих українських дітей, розповів сам Рено в інтервʼю Télé 7 Jours.

"Мені здавалося божевільним, що цих дітей викрадають, щоб промити їм мізки. Я не роблю політичних заяв, я хотів написати про це роман", — сказав Рено.

Він наголосив, що був "надзвичайно шокований" масштабами російських злочинів.

Сама книга вийшла на початку квітня.

Сюжет роману "Втеча"

Роман розповідає про дівчину Емму — колишню масажистку, завербовану зовнішньою розвідкою Франції.

Під прикриттям Емма вирушає до Сибіру, аби проникнути до так званого "виправного табору" для українських підлітків.

Метою шпигунки є задокументувати злочини Росії: примусове утримання дітей та навʼязування російської ідеології.

