Чотирьох словацьких євродепутатів, які голосували проти резолюції про повернення викрадених Росією українських дітей, різко розкритикував президент Петер Пеллегріні. Їхнє рішення він назвав неправильним і ганебним та наголосив, що сам підтримав би дітей.

Голосування проти резолюції про повернення викрадених Росією українських дітей розкритикував президент Словаччини Петер Пеллегріні. Ідеться про чотирьох євродепутатів від партії SMER – Любоша Благу, Катаріну Рот Неведалову, Юдіту Лашшакову та Еріка Каліньяка. Заяву глава держави зробив під час дебатів на телеканалі JOJ 24, передає Aktuality.sk.

Сама резолюція містила заклик до Росії повернути викрадених українських дітей додому. На боці дітей, за словами президента, опинилися 99% членів Європарламенту – проти виступили лише восьмеро депутатів, і половина з них представляє Словаччину.

"Це було неправильно, і я цього не розумію. Це голосування було неправильним, воно було прикрим, і я цього зовсім не розумію", – заявив Пеллегріні.

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Пояснити такий крок політичними мотивами, вважає він, неможливо. Самим депутатам тепер не залишається нічого іншого, крім виправдовувань.

Сам президент, за власними словами, проголосував би за. Нічого поганого в поверненні дітей до батьків і на батьківщину він не бачить.

"Навіщо взагалі робити політику з такої військової катастрофи, спричиненої військовою агресією Росії проти України?" – запитав Пеллегріні.

Поведінку депутатів він назвав непотрібною та ганебною. Такі дії, на його думку, шкодять міжнародному іміджу країни. Дісталося в ефірі й урядовій коаліції. Окремі ухвалені нею законопроєкти президент підписувати не буде. Прем'єра Роберта Фіцо він застеріг від заяв, які ставлять під сумнів членство Словаччини в ЄС. Самі ці слова Пеллегріні назвав риторичною обмовкою.

Провокацією президент вважає й те, що уряд 17 листопада у річницю Оксамитової революції розглядав питання співпраці з Росією. Фіцо пояснив йому, що йшлося лише про інформативний матеріал, який можна було розглянути тижнем раніше або пізніше.

"Прем'єр – людина, яка іноді вміє підкинути в медіа контртему, щоб трохи розсіяти увагу. І йому це вдалося", – сказав Пеллегріні.

Раніше повідомлялося, що французький актор Жан Рено випустив роман "Втеча" (L'Évasion), присвячений викраденню Росією українських дітей. На написання книги його надихнули реальні історії незаконно депортованих дітей, розповів Рено в інтерв'ю Télé 7 Jours.

Також повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування проєкту лабораторії Єльського університету, яка відстежувала викрадення українських дітей окупантами. Київ наполягає, що будь-яка угода про перемир'я має передбачати повернення всіх дітей і відповідальність за їхнє викрадення.