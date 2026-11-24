Должность в руководстве МАГАТЭ занял россиянин, в отношении которого Украина в 2023 году ввела санкции за содействие полномасштабному вторжению и оккупации Запорожской АЭС. Такое назначение глава МИД Андрей Сибига назвал абсурдным и поручил дипломатам заявить демарш.

Назначение российского чиновника, в отношении которого введены санкции, на должность заместителя генерального директора МАГАТЭ раскритиковал глава МИД Андрей Сибига. Своё заявление он опубликовал в социальной сети X.

"Этот человек принимал непосредственное участие в попытках легализовать первую в истории военную оккупацию крупнейшей атомной электростанции Европы — Запорожской АЭС. Соучастник одного из крупнейших актов хищения и тяжчайших преступлений против ядерной безопасности теперь войдет в руководство МАГАТЭ", — подчеркнул министр.

Слабость и отсутствие принципов не соответствуют потребностям мира в условиях кризиса, считает он. Именно сейчас, по словам Сибиги, особенно важно придерживаться целей и принципов Устава ООН.

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"Я поручил нашим дипломатам официально донести нашу позицию посредством демарша и направления ноты протеста", — добавил он.

Россиянин, в отношении которого введены санкции, занял должность в МАГАТЭ

Кто такой Ферапонтов

О назначении Алексея Ферапонтова руководителем направления ядерной энергетики сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции, передает Blooming. Эта должность в структуре агентства соответствует уровню заместителя генерального директора.

Украина внесла Ферапонтова в санкционные списки ещё в 2023 году — за содействие полномасштабному вторжению, в частности оккупации Запорожской атомной электростанции.

Отказаться от назначения генерального директора агентства призвало и Министерство энергетики Украины.

О предвзятости МАГАТЭ в отношении России ранее говорил эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте. По его мнению, агентство поддерживает российскую дезинформацию и фактически встает на сторону агрессора, а это создает угрозу для ситуации на оккупированной ЗАЭС.

В качестве аргумента он приводил тот факт, что заместителем генерального директора "Рафаэля" Гросси был бывший сотрудник "Росатома" и соорганизатор оккупации ЗАЭС Михаил Чудаков.

В МАГАТЭ пока не ответили на заявление украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Северная Корея построила новый объект по обогащению урана на главном ядерном объекте в Ёнбёне. Новое двухэтажное здание способно вместить до 28 каскадов центрифуг, а также КНДР начала эксплуатировать расширенную пристройку на обогатительном объекте в Кансоне.

Также сообщалось, что администрация Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без стандартных международных гарантий. Переговоры с Эр-Риядом завершились ещё в октябре 2025 года, однако проект соглашения до сих пор ожидает одобрения главы Белого дома.