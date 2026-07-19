В обход МАГАТЭ и процедур: Саудовская Аравия получит от Трампа разрешение на "собственную ядерку" — CNN

Администрация Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без стандартных международных гарантий. В то же время проект соглашения до сих пор ожидает одобрения со стороны главы Белого дома.

Переговоры США с Эр-Риядом по этому вопросу завершились ещё в октябре 2025 года и увенчались успехом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ряд инсайдеров, осведомлённых об этом вопросе.

По словам осведомлённых источников, задержка частично была вызвана войной с Ираном, а сам Трамп объяснял её необходимостью не дать Тегерану использовать обогащённый уран для создания ядерного оружия. Часть конгрессменов считает, что администрация сознательно затягивает подписание, чтобы избежать возможной двухпартийной резолюции о неодобрении, которая могла бы заблокировать соглашение.

Согласно условиям этого договора, от Саудовской Аравии не требуют подписания расширенного соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, известного как "Дополнительный протокол". Вместо этого соглашение о гарантиях планируется заключить исключительно на двустороннем уровне — между США и королевством.

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По словам одного из инсайдеров, ещё в начале года администрация Трампа кратко ознакомила некоторых членов Конгресса с основными положениями соглашения. В частности, в нём есть специальное положение, которое позволило бы Эр-Рияду осуществлять определённый уровень внутреннего обогащения урана и/или переработки плутония.

Собеседник СМИ назвал такое условие "беспрецедентным", но конкретные рамки установленных США ограничений остаются неизвестными. В Белом доме не прокомментировали журналистам детали соглашения, но напомнили, что в октябре 2025 года министр энергетики США Крис Райс сообщил о достижении договоренности с Эр-Риядом в рамках гражданского ядерного сотрудничества и двусторонних гарантий.

Ранее "Фокус" сообщал о том, сможет ли Украина вернуть свой "ядерный щит". Сегодня, учитывая нарушение гарантий безопасности Киева, некоторые эксперты и политики рассматривают возможность возвращения к ядерному статусу.

Впоследствии стало известно, что США предложили Ирану отказаться от обогащения урана на 20 лет. Переговоры, проходившие при участии вице-президента США Джей Ди Венса, выявили глубокие разногласия между сторонами.