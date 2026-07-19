В обхід МАГАТЕ і процедур: Саудівська Аравія отримає від Трампа дозвіл на "власну ядерку" — CNN

Адміністрація Трампа попередньо погодилася дозволити Саудівській Аравії збагачувати уран без стандартних міжнародних гарантій. Водночас проєкт угоди досі очікує схвалення від глави Білого дому.

Перемовини США з Ер-Ріядом з цього питання завершилися ще у жовтні 2025 року та мали успіх. Про це пише CNN з посиланням на низку обізнаних з цим питанням інсайдерів.

За словами обізнаних джерел, затримку частково спричинила війна з Іраном, а сам Трамп пояснював необхідністю не дати Тегерану використати збагачений уран для створення ядерної зброї. Частина конгресменів вважає, що адміністрація свідомо зволікає з підписанням, аби уникнути можливої двопартійної резолюції несхвалення, яка могла б заблокувати угоду.

За умовами цього договору, від Саудівської Аравії не вимагають підписати посилену угоду про гарантії з МАГАТЕ, відому як "Додатковий протокол". Натомість угоду про гарантії планують укласти виключно на двосторонньому рівні — між США та королівством.

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За словами одно з інсайдерів, ще на початку року адміністрація Трампа коротко ознайомила деяких членів Конгресу з основними контурами угоди. Зокрема там є особливе положення, яке дозволяло б Ер-Ріяду здійснювати певний рівень внутрішнього збагачення урану та/або переробки плутонію.

Співрозмовник ЗМІ назвав таку умову "безпрецедентною", але конкретні межі встановлених США обмежень залишаються невідомими. В Білому домі не прокоментували деталі угоди журналістам, але нагадали, що в жовтні 2025-го року міністр енергетики США Кріс Райс повідомив про домовленість з Ер-Ріядом у рамках цивільного ядерного співробітництва та двосторонніх гарантій.

Раніше Фокус повідомляв про те, чи може Україна повернути свій "ядерний щит". Сьогодні, з огляду на порушення гарантій безпеки для Києва, деякі експерти та політики розглядають можливість повернення до ядерного статусу.

Згодом стало відомо, що США запропонували Ірану відмовитися від збагачення урану на 20 років. Перемовини, які відбувалися за участі віцепрезидента США Джей Ді Венса, засвідчили глибокі розбіжності між сторонами.