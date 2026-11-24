Посаду в керівництві МАГАТЕ отримав росіянин, проти якого Україна у 2023 році ввела санкції за сприяння повномасштабному вторгненню та окупації Запорізької АЕС. Таке призначення глава МЗС Андрій Сибіга назвав абсурдним і доручив дипломатам заявити демарш.

Призначення підсанкційного російського чиновника заступником генерального директора МАГАТЕ розкритикував очільник МЗС Андрій Сибіга. Свою заяву він опублікував у соцмережі X.

"Ця людина безпосередньо брала участь у спробах легалізувати першу в історії військову окупацію найбільшої атомної електростанції Європи – Запорізької АЕС. Співучасник одного з найбільших актів крадіжки та найтяжчих злочинів проти ядерної безпеки тепер стане частиною керівництва МАГАТЕ", – наголосив міністр.

Слабкість і відсутність принципів не відповідають потребам світу в умовах кризи, вважає він. Саме зараз, за словами Сибіги, особливо важливо дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН.

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"Я доручив нашим дипломатам офіційно донести нашу позицію шляхом демаршу та направлення ноти протесту", – додав він.

Підсанкційний росіянин отримав посаду у МАГАТЕ

Хто такий Ферапонтов

Про призначення Олексія Ферапонтова керівником напряму ядерної енергетики повідомив гендиректор Рафаель Гроссі під час пресконференції, передає Blooming. Ця посада в структурі агентства відповідає рівню заступника генерального директора.

Україна внесла Ферапонтова до санкційних списків ще у 2023 році – за сприяння повномасштабному вторгненню, зокрема окупації Запорізької атомної електростанції.

Відмовитися від призначення генерального директора агентства закликало й Міністерство енергетики України.

Про упередженість МАГАТЕ щодо Росії раніше говорив експерт з ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте. На його думку, агентство підтримує російську дезінформацію і фактично стає на бік агресора, а це загрожує ситуації на окупованій ЗАЕС.

Як аргумент він наводив те, що заступником генерального директора Рафаеля Гроссі був колишній співробітник "Росатома" і співорганізатор окупації ЗАЕС Михайло Чудаков.

У МАГАТЕ на заяву української сторони поки не відповіли.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея побудувала новий об'єкт для збагачення урану на головному ядерному майданчику в Йонбйоні. Нова двоповерхова будівля здатна вмістити до 28 каскадів центрифуг, а також КНДР почала експлуатувати розширену прибудову на збагачувальному об'єкті в Кансоні.

Також повідомлялося, що адміністрація Трампа попередньо погодилася дозволити Саудівській Аравії збагачувати уран без стандартних міжнародних гарантій. Переговори з Ер-Ріядом завершилися ще в жовтні 2025 року, однак проєкт угоди досі очікує на схвалення глави Білого дому.