Заключить мирное соглашение как можно скорее, а в идеале — до января, настаивают специальные посланники США Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Об этом рассказал Владимир Зеленский, предупредив, что Украина может столкнуться с требованиями пойти на значительные уступки.

Стремление американской стороны действовать оперативно описал Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. По его словам, специальные посланники США Джаред Кушнер и Стив Виткофф настаивают на заключении мирного соглашения как можно скорее, а в идеале — уже к январю.

При этом Украина рискует столкнуться с требованиями пойти на значительные уступки. Владимир Путин до сих пор не демонстрирует признаков готовности завершить войну, подчеркнул президент.

"Есть стремление действовать очень быстро — и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", — отметил Зеленский.

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Если Дональду Трампу не удастся убедить Путина прекратить войну до конца года, президент Украины будет обращаться к новому составу Конгресса, контролируемому демократами. Цель — усилить давление на Россию.

Если же достичь приемлемого для Киева соглашения не удастся, Украина будет добиваться крупного пакета военной помощи от США и более жестких санкций.

"Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, чтобы это стало четким сигналом для россиян. Пришло время сесть за стол переговоров и прекратить войну", — подчеркнул он.

По мнению Bloomberg, такие комментарии стали самым явным намеком на то, что Зеленский попытается использовать последние поражения республиканцев на выборах в качестве рычага давления на Трампа.

"Если „русские“ будут и дальше демонстрировать амнезию и кормить нас историческими справками вместо результатов переговоров, то наступит момент новой политической реальности в Соединённых Штатах Америки", — заявил Зеленский в Telegram.

Украина будет и впредь делать всё для того, чтобы положить конец войне, заверил он.

"Но в тот же момент, безусловно, будем вести переговоры с двумя партиями нового Конгресса, просить о введении санкций против России и о поддержке для нас. Без этого просто невозможно. Если "русские" не хотят заканчивать войну, их нужно заставить. Если кто-то не может заставить, значит, другой должен заставить. И, значит, должны появляться другие условия или люди. Или должна быть такая поддержка Украины и такие санкции против России, чтобы это стало сигналом для "русских", что нужно сесть за стол переговоров и закончить войну", – добавил президент.

В Белом доме пока не прокомментировали эти заявления.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал законной целью любое судно под российским флагом с оружием или грузом, подпадающим под санкции. Таким образом, он подтвердил удар дроном по кораблю "Sparta II", который после атаки был отнесен из российских вод в финские.

Также сообщалось, что 24 ноября агентство Bloomberg обнародовало основные тезисы интервью с президентом Украины. Речь шла, в частности, о предложении США предоставить гарантии безопасности по образцу статьи 5 договора НАТО — Зеленский не верит в озвученные гарантии и ожидает от Вашингтона такого сигнала для России, чтобы Путин завершил войну.