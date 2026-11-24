Укласти мирну угоду якнайшвидше, а в ідеалі до січня, наполягають спеціальні посланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Про це розповів Володимир Зеленський, попередивши, що Україна може зіткнутися з вимогами піти на значні поступки.

Прагнення американської сторони діяти швидко описав Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg. Спеціальні посланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф, за його словами, наполягають на укладенні мирної угоди якнайшвидше, а в ідеалі вже до січня.

Україна при цьому ризикує зіткнутися з вимогами піти на значні поступки. Ознак готовності завершити війну Володимир Путін досі не демонструє, наголосив президент.

"Є прагнення діяти дуже швидко – і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України", – зазначив Зеленський.

Якщо Дональду Трампу не вдасться переконати Путіна зупинити війну до кінця року, український президент звертатиметься до нового складу Конгресу, який контролюють демократи. Мета – посилити тиск на Росію.

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Коли ж прийнятної для Києва угоди досягти не вдасться, Україна домагатиметься великого пакета військової допомоги від США та жорсткіших санкцій.

"Має бути такий рівень підтримки для України й такі санкції, щоб це стало чітким сигналом для росіян. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну", – наголосив він.

Такі коментарі, на думку Bloomberg, стали найрішучішим натяком на те, що Зеленський спробує використати останні виборчі поразки республіканців як важіль тиску на Трампа.

"Якщо "рускіє" будуть продовжувати демонструвати амнезію і годувати нас історичними довідками замість результатів переговорів, то вже настане момент нової політичної реальності в Сполучених Штатах Америки", – заявив Зеленський у Telegram.

Робити все для завершення війни Україна продовжуватиме, запевнив він.

"Але в той самий момент, безумовно, будемо комунікувати з двома партіями нового Конгресу, просити санкції проти Росії і підтримку для нас. Без цього просто неможливо. Якщо "рускіє" не хочуть закінчувати війну, їх треба примусити. Якщо хтось не може примусити, значить, інший повинен примусити. І, значить, мають з'являтися інші умови або люди. Або має бути така підтримка України й такі санкції проти Росії, щоб це було сигналом для "рускіх", що треба сідати й закінчувати", – додав президент.

У Білому домі на ці заяви поки не відповідали.

Раніше повідомлялося, що законною ціллю будь-яке судно під російським прапором зі зброєю чи санкційним вантажем назвав Зеленський. Так він підтвердив удар дроном по кораблю Sparta II, який після атаки віднесло з російських вод до фінських.

Також повідомлялося, що 24 листопада Bloomberg оприлюднило основні тези інтерв'ю з українським президентом. Ішлося, зокрема, про пропозицію США надати гарантії безпеки за зразком статті 5 договору НАТО – Зеленський в озвучені гарантії не вірить і очікує від Вашингтона такого сигналу для Росії, щоб Путін завершив війну.