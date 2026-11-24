Якщо президент США Дональд Трамп не натисне на Путіна і не примусить до завершення війни, тоді президент України Володимир Зеленський вимагатиме у Конгресу збільшення військової допомоги.

24 листопада агентство Bloomberg опублікувало основні тези інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, ішлося про пропозицію США надати гарантії безпеки за зразком статті 5 договору НАТО. Зеленський не вірить в озвучені гарантії та очікує від США такого сигналу для РФ, щоб Путін завершив війну проти України.

Віткофф та Кушнер заговорили про гарантії за зразком НАТО, але при цьому Україна повинна без бою відмовитись від неокупованої частини Донецької області, ідеться у статті. Зеленський відкидає такі умови, оскільки у такому випадку РФ використає нові території для ударів по інших українських областях. Пропозиція України — це повноцінне членство у НАТО, "тверді зобов'язання від союзників щодо потужної військової підтримки та жорсткіших санкцій у разі нового російського вторгнення", вступ у ЄС та сотні мільярдів доларів для Сил оборони й для відновлення після війни. На думку Зеленського, якщо Трамп підтримає вступ України в НАТО, то європейські країни, які раніше опирались, на це погодяться. Водночас це має бути вигідно навіть Путіну, вважає президент.

Відео дня

"Тому що, якщо Україна вступить до НАТО, ми не зможемо повернути наші окуповані території силою. Ми втратимо всіх наших партнерів", — сказав він.

Bloomberg коротко описало перебіг переговорів щодо України, які почались 19-20 жовтня в Осло та Санкт-Петербурзі, продовжились зустріччю Путіна та Трампа у Шеньчжені й тиском Білого дому на Європу, від якої вимагають зупинки допомоги українцям. І все це на тлі слів Трампа про "великого друга Путіна" та тлі гальмування постачання 48 ракет ППО Patriot й обмеження роботи терміналів зв'язку Starshield. У матеріалі пояснили, що у 2027 році український президент звернеться до Конгресу США, в обох палатах якого перемогла Демократична партія, якщо Путін не погодиться зупинити війну до кінця 2026 року. Серед нових очікувань України від сенаторів — посилення санкцій проти РФ та збільшення військової допомоги. Натомість сьогодні Білий дім підштовхує Київ "якомога швидше" (до початку січня 2027 року) укласти мирну угоду на умовах Кремля, задля чого від українців вимагають піти на значні поступки.

"Україна ризикує зіткнутися з вимогами значних поступок, поки Путін не виявляє жодних ознак готовності припинити війну. Ми також дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України", — навело медіа слова Зеленського.

Переговори щодо України — деталі

Зазначимо, перші заяви про можливість гарантій безпеки за зразком НАТО з'явились після переговорів щодо України в Осло, коли Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Західні медіа пояснили, що інші пропозиції "на столі" — це гарантії безпеки, які можуть надати країни Європи. Зеленський та Білий дім не деталізували, що саме мають на увазі під "гарантіями безпеки, схожими на статтю 5 договору про НАТО". Тим часом зміст статті 5 — союзники надають допомогу у випадку нападу, а формат та обсяг кожен визначає самостійно.

Нагадуємо, 16 листопада президент Трамп заявив, що Путін став начебто більш поступливим щодо завершення війни в Україні.