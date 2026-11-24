Если президент США Дональд Трамп не окажет давление на Путина и не заставит его положить конец войне, то президент Украины Владимир Зеленский будет требовать от Конгресса увеличения военной помощи.

24 ноября агентство Bloomberg опубликовало основные тезисы интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего речь шла о предложении США предоставить гарантии безопасности по образцу статьи 5 договора НАТО. Зеленский не верит в озвученные гарантии и ожидает от США такого сигнала в адрес РФ, чтобы Путин завершил войну против Украины.

Уиткофф и Кушнер заговорили о гарантиях по образцу НАТО, но при этом Украина должна без боя отказаться от неоккупированной части Донецкой области, говорится в статье. Зеленский отвергает такие условия, поскольку в таком случае РФ будет использовать новые территории для нанесения ударов по другим украинским областям. Предложение Украины — это полноценное членство в НАТО, "твердые обязательства союзников по мощной военной поддержке и более жестким санкциям в случае нового российского вторжения", вступление в ЕС и сотни миллиардов долларов для Сил обороны и для восстановления после войны. По мнению Зеленского, если Трамп поддержит вступление Украины в НАТО, то европейские страны, которые ранее сопротивлялись, согласятся на это. Также это должно быть выгодно даже Путину, считает президент.

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"Потому что, если Украина вступит в НАТО, мы не сможем вернуть наши оккупированные территории силой. Мы потеряем всех наших партнеров", — сказал он.

Bloomberg кратко описало ход переговоров по Украине, которые начались 19–20 октября в Осло и Санкт-Петербурге, продолжились встречей Путина и Трампа в Шэньчжэне и давлением Белого дома на Европу, от которой требуют прекратить помощь украинцам. И всё это на фоне слов Трампа о "великом друге Путине", а также на фоне задержки 48 ракет ПВО Patriot и ограничения работы терминалов связи Starshield. В материале поясняется, что в 2027 году украинский президент обратится к Конгрессу США, в обеих палатах которого победила Демократическая партия, если Путин не согласится прекратить войну до конца 2026 года. Среди новых ожиданий Украины от сенаторов — ужесточение санкций против РФ и увеличение военной помощи. В то же время сегодня Белый дом подталкивает Киев "как можно скорее" (до начала января 2027 года) заключить мирное соглашение на условиях Кремля, для чего от украинцев требуют пойти на значительные уступки.

"Украина рискует столкнуться с требованиями значительных уступок, пока Путин не проявляет никаких признаков готовности прекратить войну. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", — привели СМИ слова Зеленского.

Переговоры по Украине — подробности

Отметим, что первые заявления о возможности предоставления гарантий безопасности по образцу НАТО прозвучали после переговоров по Украине в Осло, когда Зеленский встретился со специальным представителем США Стивом Уиткоффом. Западные СМИ пояснили, что другие предложения, "находящиеся на столе", — это гарантии безопасности, которые могут предоставить страны Европы. Зеленский и Белый дом не уточнили, что именно они имеют в виду под "гарантиями безопасности, аналогичными статье 5 договора о НАТО". Между тем суть статьи 5 заключается в том, что союзники оказывают помощь в случае нападения, а формат и объем помощи каждый определяет самостоятельно.

Напоминаем, что 16 ноября президент Трамп заявил, что Путин якобы стал более уступчивым в вопросе прекращения войны в Украине.