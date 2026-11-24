Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вместе полететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Украинский лидер назвал такую инициативу несерьезной.

По словам украинского лидера, подобные предложения не способствуют завершению войны. Отдельно Зеленский подчеркнул недопустимость легкомысленного отношения к погибшим в войне. Такое заявление украинский президент сделал после пресс-конференции с венгерским премьером Мадьяром.

Зеленский дал понять, что не считает такой формат переговоров конструктивным.

"Ну, Лукашенко предлагает несерьезные вещи. Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в Москве, мы не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем", — заявил президент.

По словам главы государства, подобные инициативы не способствуют установлению мира.

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"Когда кто-то так говорит, — это просто несерьёзный разговор. То есть этот человек не приближает нас к окончанию войны", — подчеркнул Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что война уносит жизни людей, поэтому предложения о переговорах не должны превращаться в шутки. Отдельно президент прокомментировал саму идею совместного перелета в российскую столицу, озвученную Лукашенко.

Зеленский иронично поставил под сомнение такое предложение:

"Он предлагает меня взять, я что, … чемодан или что? Взять меня на самолет полететь. В Москву. Зачем?" — сказал глава государства.

Вместо этого Зеленский предложил Лукашенко сесть на самолет Путина, прилететь в Киев и провести мирные переговоры.

Президент также объяснил, почему считает подобные заявления неуместными на фоне полномасштабной войны. По его словам, важно не просто озвучивать различные сценарии встреч, а предлагать реальные шаги, которые могут привести к прекращению боевых действий.

"А когда серьёзные люди предлагают, ну, знаете, шутливо относиться к погибшим, к такому количеству людей", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Лукашенко, который говорит об уважении к россиянам, должен был бы более серьезно относиться и к погибшим на войне.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что готов лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Он предложил выступить гарантом безопасности украинского президента во время такой поездки.

Также сообщалось, что президент Беларуси заявил о завершении войны в ближайшие месяцы.