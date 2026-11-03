"Сил нет, ресурсов нет": Лукашенко заговорил о завершении войны в ближайшие месяцы

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что война в Украине может закончиться в течение ближайших месяцев. Он объяснил свою оценку нехваткой сил и ресурсов у сторон конфликта, а также усталостью от боевых действий.

Как сообщает издание "Минская правда", об этом Лукашенко заявил 3 ноября в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Война в Украине в ближайшие месяцы закончится. Это мое личное мнение. Все: сил нет, ресурсов нет, все устали", — сказал белорусский лидер.

Он не назвал конкретных сроков или условий возможного прекращения боевых действий, отметив, что высказал собственную оценку ситуации.

Лукашенко также предупредил о риске масштабного международного противостояния в случае дальнейшей эскалации.

"Если мы не остановимся и пойдём по пути эскалации, то точно дойдём до третьей мировой войны", — заявил он.

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В ходе выступления президент Беларуси предложил вновь провести на территории страны мирные переговоры по урегулированию войны в Украине. По его словам, Беларусь заинтересована в мирном урегулировании конфликта и готова предоставить площадку для встреч.

"Наши интересы в этих мирных переговорах. Приходите, будем разговаривать. Без какого-либо посредничества", — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко неожиданно начал проверку войск связи Беларуси. Впоследствии он сообщил, что проверки будут продолжаться, и упомянул о возможности мобилизации.

В июне–июле президент Украины Владимир Зеленский также предупреждал о риске нового наступления российских войск с территории Беларуси.